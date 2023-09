Migliori bar d'Italia: i premiati a Verona e provincia

E' stata presentata la nuova guida Bar d’Italia 2024 del Gambero Rosso, che seleziona le caffetterie e i bar disseminati lungo la penisola che si distinguono per la qualità, la proposta gastronomica dolce e salata e la location. In questa mappa dei locali migliori, sono state premiate molte pasticcerie della nostra provincia.

Migliori bar d'Italia Gambero Rosso Verona

Nessun veronese ha raggiunto il punteggio più alto, tre chicchi e tre tazzine, ma molti ci sono arrivati vicino, ecco quelli scelti dalla Guida:

Caffè Bardolino - BARDOLINO

Pasticceria Busato - ISOLA DELLA SCALA

Bistronomia Perbellini - ISOLA RIZZA

La Cremeria di Lazise - LAZISE

Al Porto - PESCHIERA DEL GARDA

Al Callianino Cafè - SAN BONIFACIO

Adami - SAN GIOVANNI LUPATOTO

Pasticceria Tosi - SAN MARTINO BUON ALBERGO

Madamadorè - SAN PIETRO IN CARIANO

Temptations - SOAVE

Pasticceria Martini Flavio - VALEGGIO SUL MINCIO

Caffè Alexander - VERONA

Caffè Borsari - VERONA

Café Martél - VERONA

Caffè Coloniale - VERONA

Flego - VERONA

Garage Coffee Bros - VERONA

Molinari - VILLAFRANCA DI VERONA

Situato sulla piazza principale, questo caffè è noto per i suoi lievitati in formato maxi. Oltre a offrire una colazione abbondante con caffè e cappuccini, il locale propone piadine, toast, panini e pizze. La pasticceria mignon di produzione propria e il gelato sono tra le specialità più richieste.

Conosciuta per la sua eccellente pasticceria, Busato offre una vasta gamma di dolci, tra cui croissant farciti, torta di rose e bignè craquelin. Il caffè, preparato con una miscela creata appositamente per il locale, è un must.

Emanazione della storica pasticceria di Bovolone, offre una varietà di dolci, tra cui pain au chocolat e brioche. La millefoglie Strachin e la biscotteria sono tra le specialità del locale.

Sebbene il gelato sia il prodotto principale, La Cremeria offre anche una vasta gamma di pasticceria e colazioni all'italiana. Le torte mignon, sia classiche che moderne, sono molto richieste.

Situato nel cuore di Peschiera, di fronte al lago, Al Porto offre una vasta gamma di brioche e altre delizie per la colazione. I panini, le focacce e le torte sono ideali per un pranzo veloce o una merenda.

Questo moderno caffè offre una vasta gamma di brioche artigianali, torte e bevande. Il brunch è particolarmente popolare, con opzioni come waffle con uova e bacon.

Fondata nel 1987, Adami è rinomata per la sua eccellente pasticceria. Oltre ai dolci, offre anche un servizio bar di qualità, con espressi e cappuccini di alto livello.

Conosciuta per la sua pasticceria, Tosi realizza una vasta gamma di dolci, tra cui veneziane, brioche e mignon. La caffetteria è altrettanto impressionante, con espressi di alta qualità e cappuccini.

Vanna Scattolini è famosa per i suoi dolci, Madamadorè è un' eccellenza per i lievitati e la sua proposta è sempre di prim'ordine.

Gestito dai fratelli Andrea e Giulia Lunardon, il bar è noto per gelati e sorbetti. Offre anche una vasta gamma di dolci, dai classici alle creazioni moderne.

Situata vicino al Parco di Villa Sigurtà, questa pasticceria sforna una vasta gamma di brioche, mignon e torte. La caffetteria è altrettanto eccellente, con espressi e cappuccini cremosi.

Situato in una posizione centralissima con vista sul Castello, è noto per la sua tradizione e maestria nella preparazione delle paste, e per le tipiche sfogliatine di Villafranca, super fragranti. Durante le festività propone i dolci veronesi: pandori e nadalin. La caffetteria è di grande qualità.

Un elegante caffè situato tra il centro e la stazione di Verona. L'offerta spazia dalla colazione alla merenda, passando per il pranzo e la pausa caffè. Tra le specialità, spiccano gli ottimi espressi e cappuccini, accompagnati da una varietà di brioche, pasticceria da tè, torte da forno e dessert.

Frequentato da locali e turisti, è un bar accogliente, ha un comodo spazio esterno e una deliziosa sala da tè. La cucina, sempre aperta, offre piadine, pizze, sandwich e piatti caldi e freddi. La selezione di tè e caffè è ottima, con particolare attenzione al caffè Guatemala. Si trova in via F. Viviani, 14.

Il protagonista di questo locale è l'ottimo caffè, torrefatto in proprio. L'ambiente è caratterizzato da arredi d'epoca e pareti con fini porcellane, offre anche pregiati tè e infusi, mieli e confetture. Si trova in c.so Portoni Borsari.

Situato in un vicoletto dietro l'Arena, l'ambiente è elegante ma informale. La pasticceria offre una varietà di lievitati, mignon, monoporzioni e torte. Inoltre, è famoso per i suoi panzerotti, caldi pronti tutto il giorno. Uno dei posti giusti per una sosta dalla colazione all'aperitivo. Il servizio di caffetteria è di alta qualità.

L'ambiente ricorda un elegante salotto con divanetti, tavoli decorati e importanti lampadari. Si trova nel cuore del centro di Verona. Offre una vasta gamma di lievitati, mignon e torte, sia classiche che moderne.

Aperto nel 2022, è il flagship store della celebre torrefazione veronese dei "Bros" Cobelli. Caffè, buonissimi come i cappuccin, da accompagnare con squisiti biscotti.

Migliori bar d'Italia tre chicchi e tre tazzine: Veneto

Si posiziona tra le regioni più interessanti il Veneto, protagonista con 5 eccellenze piene: due sono vicentine, come Olivieri 1882 di Arzignano (VI), grande nome dell'arte bianca e indirizzo da non perdere per acquisti e pause di gusto, dove ogni particolare è curato nel dettaglio, a partire dalla miscela esclusiva di caffè, estratta ad arte e dalla lievitazione che qui è arte di casa; e come Il Chiosco di Lonigo con il suo strepitoso bancone dei dolci, protagonista principale dell'offerta che parte da una rigorosa scelta delle materie prime anche per i chicchi di caffè (Arabica), da cui arriva un espresso eccellente. La terza è il mitico Biasetto di Padova, esperienza gastronomica a tutto tondo in cui alla pasticceria d'autore si affianca il bistrot per proporre, dalla colazione all'aperitivo, dal pranzo alla merenda, una successione ininterrotta di specialità che portano la firma del celebre maestro. E infine i due fiori all’occhiello di Venezia, Amo, il "salotto" nel Fondaco dei Tedeschi che parla al mondo nel solo linguaggio amato dagli Alajmo: classe naturale e qualità, dalla proposta di caffetteria (di fresca macina di Arabica naturale all'arte dolce, alla carta di crudi (di carne, pesce e verdure), tre tipi di pizza e una serie di piatti nella loro essenzialità golosa; e Gran Caffè Quadri, simbolo di Piazza San Marco quanto il Campanile e la Torre dell'Orologio in cui spicca nuovamente lo stile Alajmo, di attenzione a ogni dettaglio, che deve essere buono e bello: dalla caffetteria alla "cicheteria", dai tramezzini ai dolci golosi, dai croissant alle pizze e il godibilissimo il cocktail bar.