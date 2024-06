Migliore Sushi d'Italia, un ristorante veronese premiato

Il sushi ha raggiunto livelli di eccellenza a Verona grazie a ristoranti che combinano ingredienti freschi, tecniche culinarie sofisticate e un tocco di creatività. Uno dei nomi più rinomati è Sushi Tao, che ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso, inserendolo nella Guida Migliori Sushi 2025 con il massimo riconoscimento di Tre bacchette.

Il termine "sushi" deriva dalla combinazione delle parole giapponesi "su" (aceto) e "meshi" (riso), rappresentando un'arte culinaria antica che ha conquistato i palati di tutto il mondo.

Tre Bacchette - Verona

Sushi Tao si trova in centro a Verona, è affermato come uno dei migliori ristoranti di cucina giapponese. Situato in Lungadige Rubele, si distingue per un ambiente moderno ed elegante, caratterizzato da un'ampia sala che collega un accogliente angolo bar con una cucina a vista. L'illuminazione soffusa, i comodi divani e la musica di sottofondo creano un'atmosfera rilassante e sofisticata, ideale per gustare i piatti proposti.

La cucina di Sushi Tao è un viaggio attraverso sapori e tecniche orientali, con una forte influenza fusion. Il menù offre una vasta gamma di sushi, sashimi e nigiri, presentati con cura e attenzione ai dettagli. Tra le combinazioni più interessanti ci sono le capesante con foie gras e i bignè di salmone, che rappresentano un perfetto equilibrio tra gusto e creatività.

I roll di Sushi Tao sono un altro punto forte del menù, con accostamenti gustosi e originali. Il Tropical Maki, ad esempio, combina tempura di gamberoni, mango, gamberi rossi e salsa al passion fruit, mentre l'El Topo include tartare di salmone, stracciatella flambé e cipolla croccante. Oltre al sushi, il ristorante offre anche una selezione di zuppe, fritti e piatti caldi ispirati alla cucina asiatica, come il manzo di Kobe servito in vari modi.

Eccellenze del Sushi in Veneto

Le Tre Bacchette sono 32 in Italia, e 11 nel Veneto. Ecco un elenco dei ristoranti di sushi in Veneto, suddivisi per provincia, come indicato nella Guida Sushi 2025 di Gambero Rosso:

Provincia di Verona: Sushi Tao, Verona

Provincia di Vicenza: Ginzo, Vicenza

Provincia di Treviso: Yu Restaurant Treviso, Halu Villorba

Provincia di Padova: Jadore Sushi Restaurant, Cittadella, Sushi Su, Padova

Provincia di Venezia: Aki Restaurant Mestre, Hana-Kaze Sushi Lounge Mestre, Itaria Mestre, Basara Venezia, Mirai Venezia

Tra sushi bar, insegne fusion, fine dining, osterie, take-away e delivery, la Guida del Gambero interpreta il panorama odierno con una selezione accurata dei migliori luoghi dove gustare il sushi, mettendo in evidenza 223 indirizzi che hanno investito in qualità e innovazione.