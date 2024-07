La migliore pizza al taglio e d'asporto a Verona, la classifica

Verona si conferma la capitale della pizza in Veneto, sono numerosi i forni dove si può gustare d'asporto comodamente a casa o durante un passeggiata in centro città. La guida di 50 Top pizza, la più influente e anche la più ambita dai pizzaioli, frutto del lavoro dei ispettori che hanno esaminato anonimamente un elevato numero di pizzerie, da Nord a Sud, prestando attenzione in particolare a qualità delle materie prime, ambiente, pulizia e cura dei dettagli, ha inserito tra le migliori 10 della Penisola, addirittura al 5° posto la veronese Saporè Pizza Bakery, di San Martino Buon Albergo.

Migliori pizze al taglio e d'asporto

Non sono solo le guide famose a riconoscere la qualità delle pizze a Verona; anche i clienti sono molto soddisfatti delle pizzerie locali, sia vicine a casa che nel centro storico. Ecco una selezione delle pizzerie d'asporto e al taglio più apprezzate dai veronesi:

La Pizza di Paolo & Rosetta - Piazza Corrubbio, 32 "La miglior pizza al taglio e pizza alla pala di Verona."

Zio Lele Pizza - Via Giosuè Carducci, 13 "Ottima per qualità e gusti ricercati."

Pizzeria da Vincenzo - Piazza Nogara, 3 "Impasto leggero e croccante, ingredienti top."

Pizzeria Leon D'Oro - Via Pallone, 10A "Consigliatissima per l'asporto."

Pizzeria Al Taglio L'Angolo della Pizza - Viale Sicilia, 47 "Materie prime meravigliose, impasto leggero e super digeribile e abbinamenti spettacolari."

Pizzeria Artesana - Corso Milano, 207 "La loro Capricciosa è adorabile, più farcita e particolare delle classiche."

Le Reginelle a Verona - Via Leonardo Da Vinci, 31b "La miglior pizza napoletana da asporto in assoluto di Verona! Da provare la Margherita con provola."

Saporé Pizza Stand UP - Via della Costa, 5 "Il profumo proveniente da Saporé si aggira per le vie di Verona, impasto ottimo, sapore spettacolare."

Pizzeria Du De Cope - Galleria Pellicciai, 10 "Pizze creative cotte in forno a legna e fatte con passione."

La Sfarinata Pizza per Passione - Borgo Trento "Pizza in teglia alla romana con farina bio e lievito madre. Qualità della pasta impareggiabile e ingredienti ricercati."

Tutti I Gusti - Via Roveggia, 30 "Pizza deliziosa con ingredienti di qualità superiore. Servizio ottimo, con vaschettine per farciture a parte."

La pizza d'asporto più premiata - Saporè Pizza Bakery

Renato Bosco, classe 1967, è entrato nel mondo della ristorazione a soli 15 anni e dal 1985 è uno dei pizzaioli più premiati d'Italia. La sua curiosità e ricerca continua di innovazione lo rendono un vero maestro nel settore dei lievitati. Saporè Pizza Bakery è un piacere per i sensi, con il profumo inebriante che si percepisce appena entrati. Il laboratorio a vista di Renato Bosco produce quotidianamente pizza, pane e pasticceria d'asporto. Le sue specialità includono la PizzaCrunch e la DoppioCrunch, farcite in vari modi, oltre alle pizze a metro e le classiche tonde cotte nel forno a legna. Tra le più richieste troviamo il doppio crunch con stracchino, fiordilatte e mortadella, con la burrata, la Parmigiana e la Vegetariana con verdure di stagione.

* Le pizzerie d'asporto e al taglio più buone secondo le recensione dei clienti su Google.