Migliore panettone artigianale, il più buono d'Italia è veronese

Verona è nota in tutto il mondo non solo per le sue bellezze architettoniche e la storia di Romeo e Giulietta, ma anche per la sua tradizione nei grandi lievitati, Panettone e Pandoro. La loro popolarità si è diffusa diventando simboli del Natale in tutta Italia e anche a livello internazionale. Nella provincia scaligera, la produzione di questi dolci è presa molto sul serio, con pasticcerie e panifici che competono per creare la versione più squisita e autentica di Pandoro e Panettone, seguendo ricette tradizionali e metodi artigianali.

Il maestro veronese dei lievitati, Renato Bosco, è stato incoronato dal Gambero Rosso come il miglior produttore di panettone dell'anno. L'anima di Saporè a San Martino Buon Albergo ha creato un panettone che è un vero capolavoro di gusto, è un'esperienza emozionante per il palato, un perfetto equilibrio di sapori e texture che riflette la sua maestria e passione, un'opera d'arte culinaria che celebra la ricchezza della tradizione veronese nel periodo più magico dell'anno.

Migliore Panettone Gambero Rosso, la classifica

Nella prestigiosa classifica del Gambero Rosso dedicata al panettone, il più iconico dei lievitati natalizi. Migliori Panettoni Artigianali ordinati per punteggio, nome e località:

Renato Bosco, San Martino Buon Albergo - Perfetto ed emozionante. È così il panettone di Renato Bosco, uno dei più famosi virtuosi della pizza, da quasi 40 anni con le mani nel lievito e nelle farine. 1 kg - prezzo 40/42 euro

Gentile, Gragnano (NA) - 39/40 euro

Dolciarte, Avellino - 38 euro

Marisa, San Giorgio delle Pertiche (PD) - 40 euro

Francesco Ballico, Lonigo (VI) - 38 euro

Iginio Massari, Brescia - 43 euro

Ricci, Montaquila (IS) - 36 euro

Cascina Vittoria, Rognano (PV) - 45/50 euro

Tiri, Acerenza (PZ) - 42/45 euro

10 ex aequo. Andrea Barile, Foggia - 35 euro

10 ex aequo. Benito, Casal di Principe (CE) - 35 euro

Dolcemascolo, Frosinone - 40 euro

Olivieri 1882, Arzignano (VI) - 39/40 euro

Pavè, Milano - 42 euro

Opera Waiting, Poggibonsi (SI) - 37 euro

Cremeria Capolinea, Reggio Emilia - 40/44 euro

Saporarte, Padova - 36 euro

Lino Ramunno, Pomezia (RM) - 40 euro

Panificio Moderno, Isera (TN) - 32 euro

Sammarco, San Marco in Lamis (FG) - 46 euro

Nano Labo, Povegliano (TV) - 40 euro

Follador, Pordenone - 42 euro

Andreoletti, Brescia - 40 euro

Anna Belmattino, Angri (SA) - 38 euro

Il Pandoro: Questo dolce natalizio è originario di Verona e rappresenta una delle specialità più conosciute della città. Il nome "Pandoro" deriva da "pan d'oro" (pane d'oro), che suggerisce l'idea di un dolce prezioso, sia per gli ingredienti utilizzati sia per il suo aspetto dorato. La sua forma è caratteristica, a stella a otto punte, e la sua ricetta include ingredienti come farina, burro, uova e zucchero, spesso servito spolverato di zucchero a velo per simulare la neve. La sua origine risale al XIX secolo, anche se alcune fonti lo collegano a tradizioni più antiche di dolci lievitati della regione.

Il Panettone: Anche se il Panettone è più strettamente associato a Milano, Verona ha la sua versione di questo classico dolce natalizio. Il panettone veronese può differire leggermente nella texture e nei sapori rispetto al classico panettone milanese, con alcune variazioni locali negli ingredienti o nel processo di preparazione. Tuttavia, conserva le caratteristiche principali del panettone tradizionale, come l'impasto lievitato con uvetta, canditi e scorza di agrumi.