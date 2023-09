E' veronese il migliore panettone al cioccolato d'Italia

Verona non si smentisce mai quando si tratta di eccellenza nei grandi lievitati. Francesco Bertolini di San Bonifacio con la sua creazione, si è classificato come migliore nei panettoni al cioccolato. Ha svettano su 283 maestri pasticceri al Panettone Day 2023.

Nell’esclusiva Sala Mengoni da Cracco in Galleria a Milano, martedì, la giuria di Panettone Day, presieduta dal Maestro Gino Fabbri, ha nominato il panettone del pasticcere Francesco Bertolini della Pasticceria Bertolini&Figli di San Bonifacio come il Miglior Panettone Artigianale d’Italia 2023 per la categoria Cioccolato Gold.

Eccovi svelata dal premiato pasticcere la magica ricetta del Panettone Gold: mela semi-candita qualità Annurca Campana, cannella pregiata di Ceylon e cioccolato bianco al caramello. Glassa e decorazione con glassa al cioccolato bianco caramello e cioccolato al latte arricchito da una foglia d'oro.

La Casa del Dolce Bertolini & Figli di San Bonifacio, con laboratorio anche a Cologna Veneta è una pasticceria rinomata che produce lievitati artigianali di alta qualità. Fondata nel 1938, è gestita dalla famiglia Bertolini da tre generazioni. La loro specialità è il panettone, sono conosciuti per quello tipico al Mandorlato, ma le loro sono ricette tradizionali e sempre innovative. Ogni anno ricevono prestigiosi premi e deliziano il palato di chi li sceglie.

I vincitori di Panettone Day 2023:

Miglior Panettone Tradizionale: Domenico Napoleone della Pasticceria F.lli Napoleone di Rieti (RI)

Miglior Panettone Creativo Dolce: Bartolo Carbè della Pasticceria Carbè di San Giovanni Gemini (AG)

Miglior Panettone al Cioccolato Gold: Francesco Bertolini della Pasticceria Bertolini&Figli di San Bonifacio (VR)

Miglior Lievitato Al Cubo: Santo Giarrusso della Pasticceria Giarrusso di Palermo (PA)

Miglior Panettone per la Prima Colazione: Jean Venier della Pasticceria Venier di Udine (UD)

Il Panettone Day

È il più longevo e tra i più prestigiosi concorsi nel mondo, l' obiettivo del contest è quello di premiare i migliori Panettoni Artigianali e celebrare l’eccellenza della Pasticceria Italiana. L’edizione 2023 del Panettone Day ha visto la partecipazione di 283 pasticceri artigianali provenienti da tutta Italia.