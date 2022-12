Nadalin il dolce di Verona: le top 10 migliori pasticcerie dove trovare l'avo del Pandoro

Alla vigilia di Natale, per molti secoli, nelle case dei veronesi veniva impastato il Levà (dolce lievitato), noto anche come Nadalin. Un dolce nobile e prezioso che le pasticcerie veronesi ogni anno sfornano per le feste, una tradizione che continua.

La tradizione antica

Si narra che questo dolce sia nato per festeggiare il primo natale dall'investitura della nobile signoria Della Scala. La sua ricetta risale al lontano 1260 quando i Della Scala, Signori di Verona, diedero l'incarico ad un pasticcere locale di creare un dolce che rappresentasse la grandezza della città. Fu così che nacque il Nadalin, il cui successo fu tale da diventare il simbolo del Natale veronese. E' proprio da quella ricetta che è nata quella del più famoso pandoro.

Il papà del Pandoro

Si pensa che storicamente il Pandoro (brevettato dal Sig. Melegatti) sia nato da un tentativo di industrializzare il tradizionale Nadalin.

Il Nadalin è inimitabile

Si tratta di un dolce lievitato da ricorrenza con caratteristiche simili al Pandoro ma che presenta un'alveolatura interna molto più compatta. Sprigiona aromi di lievito, burro e vaniglia, con un'esplosione di sapore ancora maggiore se consumato tiepido. Tradizione vuole che il Nadalin debba essere preparato rigorosamente a forma di stella. Il suo aspetto di pandolce basso a otto punte lo collega a numerose leggende: da quella che l'accosta alla cometa dei Magi, al rito pagano di luminosità ed energia simboleggiato dal sole. La forma di stella ad otto punte e la pasta soffice ricoperta di mandorle tostate e pinoli fanno del Nadalin il dolce perfetto per per la tavola natalizia.

Dove trovare i migliori Nadalin

Pasticceria Segala

Il nadalin è il dolce tipico del Natale che esprime al meglio la tradizione di Verona. Nel 195 i fratelli Ubaldo e Luigi Segala aprirono bottega esattamente dove è possibile trovarla tutt’oggi. Il lavoro cominciò con l’antico forno a legna: lo splendido pane sfornato quotidianamente diventò famoso e riconosciuto in tutta la Valpolicella come il “Pane di Cavalo”, nome che ancora oggi identifica e contraddistingue il pane di Segala. Il sapere rustico dei due fratelli arricchì la produzione con dolci tradizionali come il “brasadelon”, che oggi potete gustare come Ciambelline della Nonna, le “spongè”, tipico dolce nuziale creato con lo stesso impasto e la “sbrisolona” che oggi chiamiamo Torta Sabbiosa. Nel periodo natalizio Ubaldo volle far conoscere l’antica ricetta di nonna Elvira del tradizionale Nadalin, a tutt’oggi riprodotta fedelmente. Il Panificio Segala segue l’antica ricetta che si tramanda da tre generazioni. Per rendere speciale questo dolce usano ingredienti scelti come farina, burro di altissima qualità, uova fresche e sentore di limone. E’ un dolce compatto a forma di stella, ogni pezzo è lavorato a mano, glassato con mandorle e zucchero, leggermente spolverato di zucchero a velo. Ideale per accompagnare il piacere di un buon bicchiere di vino della zona, o di una pausa thè durante le feste. Pasticceria Segala Via Volpara, 13/A Cavalo Fumane (VR)

Pasticceria Tomasi

Se dici Nadalin a Verona, dici Tomasi. Questa pasticceria ha il merito indiscusso di aver riportato in auge il dolce tipico veronese, il Nadalin appunto, arricchendo la ricetta tradizionale, e cuocendolo nel classico stampo ad otto punte. Gianni Tomasi, è uno dei più famosi pasticceri della città scaligera, in attività dal 1968, è stato premiato dall’Accademia Maestri Pasticceri per il suo Nadalin. Pasticceria Tomasi Corso Milano 16/a Verona.

Pasticceria Cassandrini

Nel 1956, nasce la botegheta di famiglia Cassandrini. in uno degli inverni più duri e freddi degli ultimi secoli, Cesare inizia con un 'casolin' e a fianco un piccolo laboratorio artigianale per la pasticceria, la sua passione. Che poi diventò un forno, ora i nipoti continuano a portare avanti la tradizione. I loro Nadalin sono conosciuti anche nella versione con arancia e uvetta. Pasticceria Cassandrini Via Pio XII, Zevio VR

Pasticceria Flego

Passione, poesia, arte pasticcera, a Verona tutti conoscono Flego, che da anni delizia la città con dolci di altissima qualità. Materie prime di eccellenza metodi di lavorazione “di un tempo” e superba presentazione delle loro creazioni. Perchè Flego, guidata dai fratelli Marco e Matteo, è qualcosa di piu' che una semplice pasticceria. Si trova all'interno del centro commerciale Adigeo, a cui si aggiungono i due punti vendita nel cuore del centro storico. Pasticceria Flego Corso Porta Borsari Verona

Pasticceria Beltrame

Non serviva la partecipazione a Cake Star Verona per fare conoscere la Pasticceria Beltrame, apprezzata da anni per la sua qualità e creatività. I loro lievitati hanno conquistato vari premi, per Natale preparano i panettoni con gusti innovativi. Ma è il Nadalin, da secoli qui a Verona sinonimo di Natale, il loro punto forte. Con lievito madre e senza arancia, la lunga lievitazione lo rende leggerissimo. Sopra una glassa con mandorle e pinoli come vuole la tradizione. Pasticceria Beltrame via Andrea Palladio, 54 Verona

Pasticceria Luca Dall’Omo

Sono dei golosi lievitati artigianali con solo farine biologiche, burro d’alpeggio e lievito madre i panettoni ma soprattutto i pandori e il Nadalin di Davide Dall’Omo, veronese doc dal 1968. Ha preso lezioni da Iginio Massari con il risultato di prodotti gustosi e belli. Profumato con bacche di vaniglia del Madagascar è ricoperto da una fine glassa alle mandorle, il Nadalin di questa pasticceria oltre che con la ricetta storica, viene rivisitato nella versione goduriosa al cioccolato. Luca Dall’Omo Vicolo Crocioni 4/A, Veron

Pasticceria Perlini

Aperta nel 1929 da Clorindo Perlini, che dopo aver lavorato come capo pasticcere alla Olivo di Piazza Brà si mise in proprio. Le loro specialità hanno radici nella tradizione veronese: Sfogliatine al Recioto della Valpollicella, Piccola Arena, un dolce di lievito madre profumato all’arancia, ricoperto di una glassa di mandorlato prodotto a Cologna Veneta, ma sono i lievitati natalizi morbidi e gustosi a farli conoscere al grande pubblico. Il dolce tipico del Natale scaligero in questi giorni fa bella mostra sugli scaffali dello storico locale. Per i veronesi “doc” non c’è Natale senza Nadalin e per mantenere viva la tradizione ogni anno la pasticceria sforna il Nadalin come vuole la ricetta originale, poco lievitato e non molto alto, preparato con lievito di birra e ricoperto con una glassa di mandorle, pinoli, rhum, pan di spagna, eccellente e gustoso. Pasticceria Perlini Via Tombetta, 52 Verona

Pasticceria Roma

Pasticceria storica situata in borgo Roma dal 1969 lavora sulla tradizione e l’evoluzione. Luciano Marcazzan inizia a la sua carriera a soli 11 anni. Rinomata per l’ampia scelta di deliziose preparazioni freschissime. Le specialità di Roma sono: la briosciona gigante, le sfogliatine al recioto della Valpolicella, il gelato artigianale prodotto dal maestro Stefano e i dolci lievitati come Nadalin de Verona e Pandoro. Pasticceria Roma Via Cesena, 14 Verona

Pasticceria Barini

La pasticceria Barini è situata nel cuore di Verona a due passi dall’Arena, in origine questo locale vi era un negozio di generi alimentari, in seguito fu rilevato dalla famiglia Barini che iniziò la nuova attività dedicata alla torrefazione del caffè e alla pasticceria. Da ormai 50 anni propone i sapori dell'arte dolciaria artigianale non abbandonando mai la tradizione ed usando i migliori ingredienti naturali. La croccante glassa alle mandorle del loro Nadalin racchiude un soffice interno dall’alveolatura regolare, arricchita con un aroma di arancio che richiama il sapore del panettone, ma senza pezzi. Pasticceria Barini Corso Porta Nuova, 8 Verona

Pasticceria Lorenzetti

Fondata da Renzo Lorenzetti nel 1970 dopo anni di esperienza nelle più storiche pasticcerie del Veronese. Negli anni con la moglie Graziella l'ha resa un punto di riferimento per chi cercava dolci sfiziosi e prodotti genuini. Ora è il regno di Daniele Lorenzetti, classe ‘75, che ha raccolto il timone dell'attività, che si caratterizza per la ricerca di ingredienti genuini e di altissima qualità da affiancare al lievito madre risalente niente di meno che al 1960. Da sempre molto legati alle tradizioni hanno fatto della genuinità dei prodotti, il loro punto forte. I loro lievitati si sono fatti conoscere in tutta Italia, le specialità natalizie sono: Pandoro, Nadalin di Verona. Pasticceria Lorenzetti Viale Olimpia, 6 San Giovanni Lupatoto (VR)