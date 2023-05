Dove mangiare il migliore hamburger a Verona

L'hamburger, come non amarlo, rappresenta senza dubbio uno dei cibi preferiti da grandi e piccini. E' così popolare che esiste una giornata dedicata a questa squisitezza: il 28 maggio si festeggia infatti in tutto il mondo l'Hamburger Day.

Dove mangiare un buon hamburger a Verona

In occasione della giornata dedicata perché non festeggiare con una cena deliziosa con il panino più famoso al mondo. Ecco alcuni locali dove poter gustare questo famosissimo (e buonissimo) panino a base di carne e non solo. Pane morbido, patatine croccanti, abbondanza... Classico, vegetariano o esotico, l'hamburger ha sempre il suo fascino. Anche tu lo adori vero? Allora, esplora le migliori paninoteche della tua città per una succulenta serata.

Officina Verona - Via Sant'Antonio, 19/B

"Buonissima sul serio, uno dei migliori hamburger gourmet mai provati, black Angus, pane fatto in casa, english cheddar, bacon croccante, spettacolare quello alla romana con crema di carbonara e guanciale amatriciano.

Burgerino - Via Guido D'Arezzo, 2 Verona

"Hamburgeria stile americano, puoi scegliere il classico, con bacon, pollo croccante, salmone."

Hosteria Moderna Verona - Via Angelo Scarsellini, 9/b

"Uno dei migliori hamburger vegetariani di sempre, qui lo stile è italiano con mozzarella di bufala, i gamberi, gorgonzola, crudo, e poi quello “speciale” che cambia ogni mese.

Chiosco da Beppe - Via Sogare, 5 Verona

"Il migliore senza ombra di dubbio !"

Alby Burger - Via S. Francesco, 16/A Verona

"I migliori hamburger di Verona, davvero questo posto non si batte"

Food Garage - Via Porta Catena Verona

"Miglior hamburger di Verona per qualità e prezzo!"

Bagel Road - Lungadige Porta Vittoria, 3/a Verona

"Fantastico"

Paul's chiosco Verona - Via palladio, angolo Via Filippo Brunelleschi

"Hamburger migliori della città!"

Buns - Via Giuseppe Garibaldi, 13a Verona

"Migliori burger di Verona,ho assaggiato le chili fries e mi sono innamorata!"

Bigger Take Away - L'Hamburger Artigianale di Verona, Viale Cristoforo Colombo, 101

"Miglior hamburger di Verona!"

Flower Burger - Corso Porta Nuova, 87 verona

"Vi sono tante tipologie di hamburger vegani, con legumi e cereali."

Classifica stilata dalle recensioni degli avventori su Google.

L'origine dell'hamburger

Diventato un vero piatto nazionale negli Usa (si calcola un consumo di circa 50miliardi ogni anno), l'hamburger deve il suo nome alla città tedesca di Amburgo, da cui partivano, nel 600, le navi per l'America. Ed è proprio ad Amburgo che si consumava spesso un piatto a base di carne macinata, ed essendo la città principale il sbocco portuale della Germania, la ricetta si diffonde molto velocemente negli Stati Uniti con l'appellativo di Hamburger Steak. Un'altra storia, invece, fissa le sue origini a metà del 1800 quando, la compagnia di crociere "Hamburg America Line" serviva panini ripieni con polpette di carne ai suoi clienti.

Il pane più richiesto

Il panino più richiesto dagli italiani? Il cheeseburger, apparso nel 1920 grazie ad un giovane cuoco che inserì una fetta di formaggio all'interno dell'hamburger che stava assemblando. In Italia uno spopolare sono tre tipologie differenti: bacon burger, BBQ burger e, appunto, il cheeseburger. Quest'ultimo, anche in una versione originale con il gorgonzola, come consigliato dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop.