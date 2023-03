Migliore colomba pasquale del supermercato, la classifica

Farcite con marmellata, canditi e mandorle, ricoperte di cioccolato, pistacchio, agli agrumi o di qualsiasi altra crema, in commercio se ne trovano di tutti i tipi e per tutte le tasche.

Come il panettone, anche la colomba la prima a crearlo fu la Motta, negli anni 30 del secolo scorso, per continuare a utilizzare i macchinari per la produzione natalizia. La ricetta della colomba prevedeva un impasto molto simile a quello del famoso dolce natalizio, a cui fu aggiunta una glassa mandorlata sopra.

Pasqua è alle porte e nei supermercati ci sono interi scaffali di colombe e uova di cioccolato. Ma quale scegliere, quali sono le più buone con il migliore rapporto qualità-prezzo?

Puntuale come ogni anno Altroconsumo ha stilato la classifica delle migliori colombe che si possono acquistare a buon prezzo al supermercato.

Le colombe più convenienti al supermercato

Il primo posto per la convenienza con un prezzo sui 4 euro è stato conquistato da Baiocco è sicuramente la migliore nel rapporto qualità prezzo.

Al secondo posto c’è la colomba classica Bauli (4,95-8,09 euro).

(4,95-8,09 euro). Al terzo posto c’è il dolce targato Carrefour (3,29-4,49 euro).

(3,29-4,49 euro). Al quarto posto troviamo la colomba pasquale di Coop con una forbice che va dai 4,69 ai 5,89 euro.

con una forbice che va dai 4,69 ai 5,89 euro. Al quinto posto Favorina della Lidl a un prezzo fisso di 4,49.

Al sesoto Galup che per 1000 grammi di prodotto i supermercati chiedono tra i 9,90 e i 12,90 euro.

Al settimo Giovanni Cova & C (10,90-15,99 euro), poi Le Grazie (3,99 euro).

& C (10,90-15,99 euro), poi Le Grazie (3,99 euro). All'ottavo posto Le Tre Marie (9,90-16,99 euro).

(9,90-16,99 euro). Al nono la Colomba ricetta classica di Maina (2,74-4,95 euro), Melegatti (3,99-6,29 euro), Motta (3,49-6,50 euro), Paluani (5,99-9,90 euro) e Vergani (11,99-14,99 euro).

Le colombe con creme più convenienti al supermercato

Per quanto riguarda le colombe speciali, Altroconsumo ha stilato una classifica sempre in base alla qualità-prezzo del prodotto.

In prima posizione la Colomba cuore d’oro senza canditi di Balocco che per 1000 grammi si può andare a pagare dai 3,99 ai 6,55 euro.

la senza canditi di che per 1000 grammi si può andare a pagare dai 3,99 ai 6,55 euro. In seconda posizione troviamo la Colomba profiteroles di Bauli (750 grammi, 8,15-9,90 euro).

troviamo la di (750 grammi, 8,15-9,90 euro). Al terzo posto c’è la Colomba tre cioccolati di Carrefou r (750 grammi, 5,99 euro).

c’è la Colomba di r (750 grammi, 5,99 euro). Appena fuori dal podio troviamo la Colomba cioccolato e ciliegie di Coop FiorFiore (900 grammi, 5,70-7,49 euro).

di (900 grammi, 5,70-7,49 euro). Seguono la Colomba con gocce di cioccolato fondente de Le Grazie (1000 grammi, 3,99 euro), la gran nocciolata di Maina (1000 grammi, 4,95-7,99 euro), la Colomba senza glutine di Motta (1000 grammi, 8,49 euro), la noir delle Tre Marie (800 grammi 11,90-18,90 euro) e la Colomba biologica di Vergani (750 grammi, 12,90 e 13,90 grammi).

Come riconoscere una buona colomba e chi la fa

Guardare la ista degli ingredienti, se le uova sono intere, aromi artificiali.

Consistenza dell’impasto, che deve risultare soffice e ben alveolato

La lievitazione deve essere naturale e lunga (almeno 8 ore).

La glassa deve essere dorata, omogenea e croccante.

Chi le fa

Spesso colombe di marche diverse sono realizzate nello stesso stabilimento. Ad esempio, le colombe Coop ed Esselunga sono prodotte da Maina, mentre quelle Carrefour e Conad sono fatte da Paluani. Ma ognuna ha una sua ricetta particolare.

I consigli per risparmiare

Ecco alcuni consigli di Altrocunsumo per risparmiare senza rinunciare al gusto e all’allegria della festa.

Punta sulle offerte della grande distribuzione . Spesso prodotti di marche storiche dell’industria dolciaria italiana sono offerti sottocosto. Ricorda che le colombe, come i panettoni, sono sottoposte a un disciplinare stabilito da un decreto ministeriale che prevede un livello di qualità minimo che deve valere per tutti i prodotti che si definiscono “Colomba”.

. Spesso prodotti di marche storiche dell’industria dolciaria italiana sono offerti sottocosto. Ricorda che le colombe, come i panettoni, sono sottoposte a un disciplinare stabilito da un decreto ministeriale che prevede un livello di qualità minimo che deve valere per tutti i prodotti che si definiscono “Colomba”. Controlla sia il prezzo della confezione sia quello al chilo. Colombe e uova di cioccolato, a parità di volume della confezione, possono avere pesi diversi. Se per la colomba classica, ad esempio, il formato standard è quello da un chilo, esistono anche confezioni con colombe da 750/800 grammi. Una differenza che può essere impercettibile ma che incide sul costo del prodotto. Anche per le uova vale lo stesso discorso: a parità di dimensione può cambiare lo spessore del cioccolato.

Colombe e uova di cioccolato, a parità di volume della confezione, possono avere pesi diversi. Se per la colomba classica, ad esempio, il formato standard è quello da un chilo, esistono anche confezioni con colombe da 750/800 grammi. Una differenza che può essere impercettibile ma che incide sul costo del prodotto. Anche per le uova vale lo stesso discorso: a parità di dimensione può cambiare lo spessore del cioccolato. Scegli il punto vendita giusto. lo stesso prodotto può costare anche meno della metà, soprattutto se proposto magari sottocosto per fidelizzare la clientela.

lo stesso prodotto può costare anche meno della metà, soprattutto se proposto magari sottocosto per fidelizzare la clientela. Aspetta la fine delle feste per ottenere ulteriori sconti.

Esistono tantissime ricette per dare nuova vita alle specialità pasquali, senza sprecarle.