Migliore colomba 2023, una è veronese

La Colomba ha origini lombarde, è stata inventa a Milano dalla Motta. E come il panettone è un prodotto di autentica ingegneria pasticcera. Gli ingredienti sono opulenti, sembrerebbe impossibile farla lievitare a dovere. Invece no. I migliori artigiani sanno come creare alveoli ariosi anche in un impasto ricco di burro, uova, canditi. Verona con i grandi lievitati ha una lunga tradizione, Pandoro, Panettone, e ora anche la Colomba.

La colomba pasquale più buona secondo il Gambero Rosso è quella di Renato Bosco. Conosciuto per il suo forno da cui escono le pluripremiate pizze, al top in Italia. Quando ha voluto cimentarsi con i dolci il successo è arrivato subito. Bosco è un maestro della lievitazione e con la colomba raggiunge la perfezione.

Renato Bosco - Saporè Pizza Bakery

"Classica e composta, con una glassa coprente e colorita. La mollica è di un giallo intenso, i canditi abbondanti e ben distribuiti, le occhiature grandi e omogenee, nel complesso si presenta come una colomba ricca. Al naso note lattiche e pulite, sa di buono, di dolce, di vaniglia (bacche di vaniglia Bourbon biologica del Madagascar), di mandorla tostata (nell'impasto c'è anche il marzapane). La gradevolezza che abbiamo riscontrato al naso, la ritroviamo anche al palato, con una mollica umida, filante e morbida. È una colomba armonica, con una cottura da manuale, dalla consistenza perfetta, con canditi buoni, freschi, succosi e ricchi di oli essenziali. Un prodotto eccellente." La menzione del Gambero Rosso.

Le colombe di quest’anno sono con pasta madre viva e in tre gusti differenti per accontentare proprio tutti. Oltre alla colomba tradizionale, ha scelto di unire la dolcezza dell’albicocca al cioccolato bianco e, per i più golosi, ha creato la Tre Cioccolati.

Via Ponte, 55a - San Martino Buon Albergo (VR) – 045 8781791 - www.boscorenato.it