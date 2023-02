Migliori birre artigianali d'Italia: una è veronese

Le migliori birre artigianali del 2023 sono state premiate nella Fiera di Rimini, la cerimonia ha svelato tutte le vincitrici di quest’anno nelle 45 categorie del concorso e il premio Birrificio dell’Anno, che è andato a Crak Brewery di Padova. Ma brilla l'unica medaglia arrivata nel veronese, premiato il birrificio Lesster di Stallavena per Angioina una birra in stile britannico, forte, piena, dal colore rosso carico con riflessi rubini, sentori di caramello, di tostato e di frutta matura.

BIRRIFICIO LESSTER

Lesster è il birrificio artigianale nato ai piedi della verde Lessinia nel 2012 e molto attento alla sostenibilità. Ha anche il pub nel quale è possibile degustare le birre artigianali, la pizza al taglio con prodotti del territorio veronese. La passione di un gruppo di amici per la buona birra ha dato vita ad una attività che oggi ottiene riconoscimenti prestigiosi.

Le birre Lesster sono tutte prodotte con metodo artigianale, viene impiegata l'acqua più pura del territorio che è ricco di sorgenti sotterranee, le falde idriche oligominerali corrispondenti a camini vulcanici come quello ubicato, a 1185 metri, in Valmarisa, da cui l’omonima etichetta, in stile Dortmunder. Dalla cotta ci vogliono circa 40 giorni affinché siano pronte da bere, sono non filtrate, non pastorizzate e prive di conservanti. Ogni stagione ha la sua birra Lesster, i luppolati decisi o delicati per l'estate, i gusti speziati invernali. Portabandiera del birrificio sono la Strong Scotch Ale “Angiolina”, che viene affinata per quattro mesi nelle botti utilizzate per conservare il rum, e la “Contrabbandiera”, lasciata riposare per lo stesso intervallo di tempo nelle botti di Amarone. Fosco Conti, mastro birrario Lesster per Angiolina ha ricevuto molti complimenti in Fiera a Rimini e una medaglia.

Birre artigianali venete premiate

il premio Birrificio dell’Anno è andato a Crak Brewery. Il birrificio della provincia di Padova ha conquistato ben 3 primi posti

BIRRIFICIO TORRE MOZZA Rovigo

Cat. 11 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione anglosassone (English IPA) ORO: BIRRIFICIO TORRE MOZZA - Ipamena

CRAK BREWERY Camposampiero Padova

Cat. 14 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American IPA)

ORO: CRAK BREWERY - Giant Step

Cat. 24 – Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana (Barley Wine, Old Ale, American Barley Wine)

ORO: CRAK BREWERY - Cantina - Mansueto 2017

ARGENTO: CRAK BREWERY - Cantina - Mansueto 2021

Cat. 34 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affumicate e torbate

ORO: CRAK BREWERY - Cantina - Mansueto Riserva Whisky Barrel Aged 2019

BIRRIFICIO ARTIGIANALE LA VILLANA Grantorto Padova

Cat. 6 – Birre chiare e ambrate, fermentazione ibrida, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca. ARGENTO: BIRRIFICIO ARTIGIANALE LA VILLANA - Frisco

EVOQE BREWING Cittadella Padova

Cat. 10 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate (India Pale Lager) BRONZO: EVOQE BREWING - Do not disturb

Cat. 41 – Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico salate e/o lattiche, di ispirazione tedesca (Berliner, Gose) BRONZO: EVOQE BREWING - Evoqesour #1

BIRRIFICIO ESTENSE Este Padova

Cat. 3 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione europea BRONZO: BIRRIFICIO ESTENSE - Atheste Hell

Cat. 23 – Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana (Robust/Baltic Porter, Imperial Porter, Russian Imperial Stout) BRONZO: BIRRIFICIO ESTENSE - Django

Cat. 34 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affumicate e torbate BRONZO: BIRRIFICIO ESTENSE - Smoky Bomb

La regione con il maggior numero di birre premiate è stata la Lombardia con 35 premi, seguita dal Piemonte con 18 e dal Veneto con 16. A definire i premiati sono stati gli 81 giudici internazionali impegnati nelle degustazioni alla cieca, che hanno selezionato le 3 birre vincitrici per tutte le categorie.