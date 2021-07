Top 10 spiagge italiane 2021

Holidu il motore di ricerca per case vacanza, ha condotto uno studio per scoprire quali sono le migliori spiagge del 2021:

Se viaggiare all’estero è un’opzione ancora piuttosto incerta - e il turismo spaziale, beh, è ancora un po' lontano dalle nostre mire - questa calda estate è l’occasione perfetta per concentrare la nostra attenzione sulle splendide spiagge italiane che tutto il mondo ci invidia. Ma quali sono considerate le migliori in assoluto?

Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha condotto uno studio per scoprire quali sono le migliori spiagge del 2021: a partire dall’approfondito database di Google Maps, Holidu ha selezionato le spiagge, i lidi, le cale e le baie con un punteggio superiore alle 4 stelle che hanno ricevuto almeno 100 recensioni sul famoso portale, per creare la lista perfetta per chi è ancora indeciso su quale meta scegliere per le prossime vacanze in Italia.

Top 10 delle Migliori Spiagge d’Italia:

Baia del Silenzio - Liguria Scala dei Turchi - Sicilia Spiaggia La Cinta - Sardegna

Scopri la classifica completa cliccando qui

Tra gli highlights della ricerca: