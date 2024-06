Il miglior ristorante italiano nel mondo è sul Lago di Garda

Il Lago di Garda, una delle perle naturali più affascinanti d'Italia, è anche la sede di uno dei ristoranti più rinomati al mondo. Situato a Gardone Riviera, il ristorante Lido 84, gestito dai fratelli Camanini, ha recentemente ottenuto un riconoscimento prestigioso, posizionandosi al dodicesimo posto nella classifica globale di The World's 50 Best Restaurants 2024. Questo straordinario traguardo non solo lo rende il migliore ristorante in Italia, ma lo colloca anche tra i primi in Europa.

Il Locale

Lido 84 è un ristorante che coniuga eleganza, innovazione e tradizione culinaria, da anni stellato Michelin. I fratelli Camanini, Riccardo e Giancarlo, hanno saputo creare un ambiente raffinato dove ogni dettaglio è curato con passione e dedizione. Il loro impegno nel proporre un'esperienza gastronomica unica ha portato il ristorante a distinguersi sulla scena internazionale.

I premiati

L'edizione 2024 della classifica è stata celebrata a Las Vegas, dove il ristorante Disfrutar di Barcellona è stato nominato il migliore al mondo. Seguono il Asador Etxebarri nei Paesi Baschi e Table a Parigi. Il ristorante Lido 84 ha raggiunto una posizione di rilievo, piazzandosi al dodicesimo posto e primo degli italiani, seguito dal Reale di Castel di Sangro, Piazza Duomo di Alba e Uliassi a Senigallia, che completano la rappresentanza tricolore nella top 50.

Lido 84

Lido 84 non è solo un ristorante, ma una destinazione gastronomica che celebra la ricchezza del territorio del Lago di Garda. La dedizione dei fratelli Camanini e il loro impegno nella ricerca dell'eccellenza culinaria sono stati giustamente riconosciuti a livello globale, confermando l'Italia come una delle mete culinarie più prestigiose al mondo. Per chi cerca un'esperienza culinaria indimenticabile, Lido 84 rappresenta una tappa obbligata.

Classifica di The World's 50 Best Restaurants

La classifica di The World's 50 Best Restaurants è un punto di riferimento nel settore della ristorazione, stilata da 1.080 esperti internazionali tra chef, critici gastronomici e gourmet itineranti. La Academy, che è presente in 27 regioni del mondo, garantisce un processo di voto rigoroso e verificato indipendentemente dalla società di consulenza Deloitte. Questo assicura l'integrità e l'autenticità dei risultati.