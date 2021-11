Mez lancia il suo nuovo singolo: “Rock N Roll”

Esce il 5 novembre “Rock N Roll”, il nuovo singolo dell'artista veronese, Mez.

“Il primo approccio alla musica: quando sono rimasto folgorato a 14 anni da un album che, per caso, aveva portato a casa mio fratello... “Use Your Illusion II” dei Guns n Roses. Così ho iniziato a studiare batteria continuativamente per 7 anni. Più tardi ho cominciato a sentire l'esigenza di esprimermi a livello di scrittura e canto, imbracciando la chitarra da autodidatta, canticchiando delle melodie. La cosa si è fatta sempre più seria fino a che ho deciso di dedicarmi di più alla chitarra, affiancando lo studio con la pratica, sempre da autodidatta di basso pianoforte e canto. Ora vivo facendo concerti e live. Ho sempre scritto in lingua inglese, poi negli ultimi due anni ho capito che il modo migliore per esprimermi è attraverso la mia lingua. La pandemia ha colpito forte, ma mi ha dato lo spazio e il modo di concentrarmi sulla mia musica. Ho scritto, composto e pubblicato “Andrà tutto bene”, canzone con la quale ho conosciuto l’etichetta Mine. E qui finisce la storia. Ora apro un nuovo capitolo e lascio che il mio “Rock N Roll” mi porti verso il futuro”

Nel 2021 Mez ha cominciato a lavorare con MINE music label, dapprima ri-pubblicando “Andrà tutto bene” il brano nato, composto e dato alla luce durante il primo lockdown del 2020. Poi creando questa “Rock N Roll” che è la prima uscita ufficiale e che inaugura la piena collaborazione tra artista ed etichetta. “Rock N Roll” è stato scritto da Mez e prodotto da Gransta MSV per MINE Music. La grafica del singolo è affidata a Blvackralph che ha reinterpretato dei frame del video. Il video di “Rock N Roll” vede Mez come protagonista, alla ricerca di un’identità. Ogni persona ancora di più ogni artista cerca il suo spazio, il suo personaggio, l’esigenza di avere l’approvazione di un pubblico. Mez durante il video cambia look cercando la sua identità e si esibisce in stili diversi: rap e rockabilly. Solo alla fine capisce che essere se stessi è l’unica cosa che conta… Con semplicità e onestà basta fare il rock n roll! La regia e le riprese sono di Alessandro Guerra mentre l’editing e la post produzione sono stati affidati a Pietro Biz Biasia.

Un estratto del testo “Rock N Roll”:

“E confonde l’arte col successo

poi fonde l’oro per il cesso

non lo sa fare ma canta lo stesso

Perdona ma almeno lo ammetto’”