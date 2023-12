Mercatini di Natale: i più belli da visitare in Veneto

Verona: Un mercatino romantico nella città di Romeo e Giulietta

Il viaggio inizia a Verona, dove il Christkindlmarkt porta la magia del Natale nelle vie della città di Romeo e Giulietta. Dal 17 novembre al 26 dicembre 2023, la città si trasforma in un villaggio natalizio in stile Norimberga. Circa 100 stand espongono prodotti artigianali, decorazioni, vin brulè e specialità gastronomiche, creando un'atmosfera romantica e festiva.

Bassano del Grappa: Luci e allegria nel centro storico

Dal 18 novembre al 26 dicembre 2023, Bassano del Grappa si illumina di luci e allegria. Il centro storico ospita bancarelle con idee regalo e specialità tipiche, il presepe dei Remondini e il sentiero incantato di Babbo Natale presso il castello degli Ezzelini.

Asiago: La vera atmosfera natalizia in montagna

I Giardini di Natale di Asiago, aperti nei weekend e festivi dal 11 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, sono il luogo ideale per gli amanti delle specialità gastronomiche montane. Bancarelle e botteghe offrono formaggi, miele, confetture e grappa vicentina.

Bardolino: Natale sul Lago di Garda

A Bardolino, il mercatino natalizio si affaccia sul lago di Garda. Dal 1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, il borgo si anima con bancarelle e casette di legno, offrendo idee regalo e prelibatezze enogastronomiche. Tra le attrazioni principali, una pista di pattinaggio coperta, la slitta di Babbo Natale e una ruota panoramica alta 30 metri per ammirare i tramonti sul lago.

Malcesine - il villaggio incantato

Offre un ricco calendario di eventi dal 4 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, con iniziative per tutte le età, tra cui il Villaggio Incantato per i più piccoli, diverse Natività da visitare, e un mercatino artigianale e gastronomico in Piazza Statuto.

Bussolengo: Il più grande mercatino coperto d'Italia

Il Villaggio di Natale di Bussolengo, aperto dal 4 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, è il più grande mercatino natalizio coperto d'Italia. Ispirato ai villaggi bavaresi, offre oltre 7000 metri quadrati di esposizione con la casa di Santa Claus, la fabbrica di giocattoli degli gnomi, una pista da pattinaggio e botteghe artigianali.

Pedavena: Tradizione e birra noel

Il Mercatino di Natale di Pedavena, aperto solo domeniche e festivi dal 19 novembre al 24 dicembre 2023, si svolge nel parco della storica birreria. Qui si possono acquistare decorazioni natalizie e gustare la birra natalizia locale e il Piatto Pedavena.

Jesolo: Un Natale con spettacolari attrazioni

Infine, Jesolo, dal 1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, sorprende con il suo Christmas Village. Oltre 70 stand, due alberi addobbati, la casa di Santa Claus e una spettacolare esposizione di presepi di ghiaccio, sassi e sabbia, tra cui il famoso Jesolo Sand Nativity, coprono 750 metri quadrati.