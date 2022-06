Maturità: Remix 2022!

L’inno degli esami di stato del Prof Alex Fusaro arriva quest’anno in forma di remix da discoteca con un nuovo coinvolgente videoclip in collaborazione con Skuola.net.

“Maturità! Maturità... cos’ho fatto io di male? Vorrei solo un po’ di mare!” è il ritornello che accompagna i

maturandi ai tanto temuti esami di stato che, quest’anno, inizieranno mercoledì 22 giugno.

La canzone format del Prof Alex Fusaro ha superato le 7 milioni di visualizzazioni nelle precedenti edizioni

con condivisioni da parte di studenti di tutta Italia e importanti riscontri istituzionali e mediatici.



Protagoniste del videoclip di quest’anno una coppia di amiche maturande, Sara Marcolongo ed Evelina

Mindrescu, che, insieme ad alcuni loro compagni di scuola, affronteranno tutte le fasi tipiche della maturità:

“studio matto e disperatissimo”, ansia, esame scritto, ripasso finale ed esame orale!

“Abbiamo voluto mettere in risalto la novità di quest’anno: il ritorno dell’esame scritto. Dopo due anni dipandemia, dove l’uso dei mezzi tecnologici-digitali è aumentato moltissimo, non è stato facile per alcuni

studenti tornare alla consuetudine del tema scritto di Italiano. Inserire questa prima fase degli esami anche

nel video è stato importante per raccontare la maturità 2022.” così dichiara Alex Fusaro, Prof. di musica di

ruolo presso l’Istituto “Medici”, scuola superiore poli indirizzo della provincia di Verona.



Un conto alla rovescia remixato dallo stesso Fusaro in chiave dance elettronica con sonorità ascoltate e

ballate nelle discoteche dai ragazzi di oggi.

Un video-clip ricco di vita scolastica, diretto e montato da James D. Dawson, videomaker che ha all’attivo

anche le precedenti video iniziative del Prof. Fusaro.

Le immagini sono state girate presso l’Istituto “Medici” di Legnago (VR), scuola superiore dove Fusaro è

docente di ruolo dal 2017.



Un ulteriore valore aggiunto sta nella partecipazione di sette professori di diverse materie per formare la

commissione e inscenare, in modo artistico, la prova scritta ed il colloquio orale.

“Coinvolgere gli studenti in iniziative artistiche che li vede protagonisti è un valore in cui credo. Scoprire tra

le classi talenti di canto, ballo o recitazione mi entusiasma molto perché si arriva a realizzare progetti e

iniziative di alta qualità che li rende consapevoli del loro potenziale.” conclude Fusaro.

Lo stile moderno e divertente della canzone vuol anche essere un incoraggiamento a vivere bene questo

importante momento di vita per ciascun studente..

Alex Fusaro è Prof di ruolo di Musica alle scuole superiori, in servizio presso l’Istituto Medici di Legnago, in provincia

di Verona, ha sei Lauree di Conservatorio e ha vinto cinque concorsi pubblici statali per l’insegnamento.

È stato invitato a presentare presso il Senato della Repubblica il brano “Dipende da noi”, progetto per le scuole per la

sensibilizzazione verso l’ambiente e i cambiamenti climatici.

È anche autore dello Zecchino d’oro e ha vinto l’Euro Music Vision 2020 come autore del brano “Una perla rara”

interpretato da Angelica Gobbo.

Per la didattica ha pubblicato due libri: Il solfeggio Pop (edizioni Sinfonica) e Teoria, analisi e composizione (edizioni

Volontè) destinati ai Conservatori e ai Licei musicali.