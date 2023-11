Maria Tomba, la veronese prescelta da Fedez a X Factor

Maria Tomba, ventunenne veronese e talento emergente nel panorama musicale italiano, si sta facendo strada nella scena di X Factor 2023 sotto l'ala di Fedez. La giovane cantante, attualmente studentessa di ingegneria chimica a Milano, un percorso che ha avuto origine nell'infanzia con le prime lezioni di canto presso la scuola di musica Luigi Nono di Gazzolo d’Arcole.

Il suo cammino artistico si è intrecciato con palchi di prestigio già da giovanissima, dalle selezioni per lo Zecchino d’oro ai concorsi canori, tra cui spicca la vittoria al Festival del Garda a soli 16 anni. La passione per la musica si è evoluta parallelamente a quella per il teatro e il musical, spingendola a esplorare nuovi orizzonti artistici. La scrittura, un'altra sua forte passione, l'ha vista autrice di canzoni fin da adolescente.

Diplomatasi al Liceo Scientifico Copernico-Pasoli di Verona, Maria ha poi puntato a Milano per i suoi studi universitari. Ma è stata la sua audacia a X Factor 2023 a lanciarla nei riflettori: audizioni memorabili con "Piece of My Heart" di Janis Joplin, una performance potente di "America" di Gianna Nannini al bootcamp e un'intensa interpretazione di "Numb" dei Linkin Park nella fase Home Visit hanno segnato il suo percorso fino ai Live.

La sua voce, dal timbro soul e carica di grinta, non teme sfide vocali, regalando performance che lasciano il segno. Fedez ha definito l'energia che Maria porta sul palco come "caotic energy", una forza naturale che, unita alla sua personalità unica, la rende una vera rivelazione.

X Factor, il palcoscenico che sta ospitando l'ascesa di Maria, va in onda ogni giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno, con puntate disponibili anche su NOW e in replica su TV8.

