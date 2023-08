Malghe imperdibili d'estate, dove si mangia bene in uno splendido paesaggio

Il termostato segna 35 gradi e vi sale un’irrefrenabile voglia di brezza di montagna. Visitare Verona sì, ma una gita fuori porta sui Monti Lessini non sarebbe male. Ecco le malghe imperdibili dove potrete andare a prendere il fresco, gustare deliziosi piatti locali e fare passeggiate al fresco. Malga Malera: gustate un gnocco di malga, un canederlo, una polentina o un piatto cimbro e poi fate un bel trekking al fresco da San Giorgio al Parparo Vecchio. Parparo Vecchio: provate una lasagnetta ai funghi, un tagliere di salumi e una birretta fresca e poi fate una bella escursione al fresco fino a San Giorgio. Rifugio Castelberto: fate un bel percorso al fresco da passo Fittanze fino a Castelberto… poi all’arrivo gustate un gnocco cimbro o una tagliatella al ragù.

Il modo migliore per concludere una bella passeggiata nella natura è farlo seduti in una accogliente malga, dove gustare i prodotti tipici. Verona non è solo la città di Giulietta e Romeo, ma anche di una straordinaria natura a pochi minuti di auto, e una tradizione enogastronomica unica, i sapori di una volta si possono oggi gustare solo nelle malghe e nei rifugi.

I rifugi più belli del veronese

PARPARO VECCHIO

E' una malga ristorante tra le più conosciute e frequentate. Comoda da raggiungere, si trova a Rovere Veronese, nel cuore della Lessinia, a 1406 metri di altezza. Il calore degli ambienti interni è quello tipico di montagna e i piatti rispecchiano la tradizione. Ottimo per degustare le pietanze tipiche, come gli Gnocchi Sbatui con al Fioretta, le pappardelle col cinghiale e la sbrisolona con gelatina di grappa. Consigliatissima per un aperitivo con vista panoramica e una pausa rilassante, è anche base di partenza per una passeggiata tra pascoli e malghe, boschi e foreste incontaminate.

MALGA MALERA

Si trova in località San Giorgio di Bosco Chiesanuova immersa nel Parco Naturale Regionale della Lessinia dove silenzio e tranquillità regnano sovrani. Dopo una semplicissima passeggiata raggiungerete questa baita e al vostro arrivo ad aspettarvi ci saranno i deliziosi Gnocchi di Malga. Varcata la soglia del rifugio verrete avvolti dal profumo del burro caldo, della ricotta affumicata, dello spezzatino con polenta che cuoce lento sulla stufa a legna. Prelibatezze di fine pasto: morbide crostate, caldi fagottini di marmellata fatta in casa, e la torta 'sbriciolina'. Da quassù potrete godervi un panorama splendido in un ampio spazio esterno con panche e tavoli.

RIFUGIO CUNECK

Cuneck, è una minuscola contrada caratteristica dell’Alta Lessinia. Si trova a Camposilvano, frazione di Velo Veronese, nel cuore del Parco Naturale della Lessinia. Sono luoghi che evocano un passato contadino ricco di tradizioni e cultura propria della popolazione dei Cimbri, che hanno abitato queste montagne per secoli. Qui si prepara una gustosa cucina genuina, la tradizione gastronomica della Lessinia si coniuga ai sapori di malga. Il menu stagionale prevede piatti tipici realizzati con i prodotti dell'orto che danno vita a speciali ricette, a rivisitazioni semplici dei piatti di una volta. Da provare le lasagnette con il ragù, le trippe, le creme di verdure, i tortelli fatti in casa con il tartufo, i canederli, gli gnocchi di malga, la tagliata tradizionale morbidissima, il baccalà alla vicentina bianco con il latte, e per finire in dolcezza lo strudel e la panna cotta fatta in casa, la cheesecake e il salame al cioccolato.

RIFUGIO DARDO

Il Dardo a 1385 mt. è un piccolo angolo di paradiso dove degustare i piatti e i sapori tipici della Lessinia. Qui colori, profumi e silenzi si mescolano regalando ai visitatori un panorama mozzafiato. Luogo ideale per passeggiate e ciaspolate sulla neve.

Al Rifugio potete gustare: gnocchi di malga, canederli di ricotta e spinaci, lasagnette al ragù ai funghi o al tartufo, formaggi e salumi della Lessinia, golosi dolci fatti in casa.

MALGA LESSINIA

Situato a Erbezzo nell’Alta Lessinia a quota 1616 metri d’altezza. Raggiungibile a piedi durante la stagione invernale, offre una sala da pranzo e un bar riscaldato da un immenso camino. Dopo una passeggiata sulla neve fatevi coccolare dal calore del rifugio e non perdetevi le zuppe del giorno e la tipica carne salà!

RIFUGIO PRIMANEVE

E' il più alto del Parco naturale regionale della Lessinia a 1766 metri d’altezza, si trova sulla sommità del Monte Tomba nei pressi della località turistica Malga San Giorgio nel comune di Bosco Chiesanuova. A soli 45 minuti da Verona, è raggiungibile solo a piedi nel periodo invernale. Tra un bellissimo panorama e la cucina tradizionale, godetevi un appetitoso pranzo con famiglia e amici.

RIFUGIO LAUSEN

Un panorama mozzafiato sulle dolci e verdi montagne della Lessinia, è quello che si presenta una volta raggiunto il Lausen, storica malga della Lessinia. Il Rifugio Lausen (che in cimbro significa “Casa dei buoi") è stato ristrutturato nel rispetto delle sue antiche origini. Situato a 1220 mt è un luogo incantevole pochi km a nord di Velo Veronese, dove lo sguardo spazia dalla pianura Padana fino agli Appennini; verso est, oltre i colli Euganei, non è raro poter vedere Venezia e alle sue spalle, predomina il Monte Carega. Si può raggiungere in auto, ma sono numerose le passeggiate che portano al Lausen passando dalla Valle delle Sfingi. Danny, il proprietario, vi aspetta con un sorriso, passate da questo posto magico durante un'escursione e assaggiate le prelibatezze del territorio che vengono proposte. Fate una pausa, fermatevi ad assaporare e gustare un pò di aria fresca della montagna in uno dei tavoli a disposizione nella grande terrazza esterna dove si può prendere comodamente il sole.

RIFUGIO CASTELBERTO

Aperto estate e inverno, fedele ricostruzione di un ex caserma della prima guerra mondiale, è nel Parco della Lessinia a Castelberto nel comune di Erbezzo a 1765 metri. Il panorama dal rifugio è stupendo: la vista spazia dalla Val d’Adige e la sottostante Val dei Ronchi, alle vicine cime del Pasubio e del Carega. Tutta la Lessinia è visibile, la Valpolicella e il lago di Garda verso Sirmione. A ovest, la tipica cornice del Monte Baldo, l’Altissimo, le cime meno vicine dell’Adamello, con il Carè Alto e la Presanella. Verso nord, inconfondibili le sagome delle dolomiti del Brenta, Bondone e Paganella. La visione spazia 360 gradi. Andrea offre una golosa scelta di specialità nella sala stube con piatti tipici dell’Alta Lessinia: taglieri di affettati e formaggi locali, gnocchi cimbri, canederli, tagliatelle, zuppe di cereali, minestroni, carni bianche e rosse, polenta e spezzatino, polenta e funghi, carne salata, bistecche di puledro e tante verdure. I dolci sono tutti artigianal: davvero eccellenti la torta di grano saraceno, la torta di ricotta e cioccolato o ricotta e limone e la crostata di frutta. Sono disponibili dei posti nell’area esterna per soste veloci.

RIFUGIO ALPINO MONTE TORLA

Un'antica Malga con casara posta ai confini della Lessinia orientale, lungo la Via Vicentina. La cucina propone i piatti tipici come: Gnocchi "Sbatui" di Malga, Canederli, Tagliolini al Cinghiale, Capriolo, Cervo, Zuppe e una particolarità: tagliolini ai funghi Shiitake della vicina Fungaia della Lobbia. E poi spezzatino di selvaggina, tagliere Cimbro.

MALGA MOSCARDA

In località Moscarda a Bosco Chiesanuova, a 1497 metri di altezza. Stupendo paesaggio e ottima cucina. Piatti tipici della tradizione,dagli immancabili “gnocchi sbatui” fatti ad opera d’arte con fioretta e conditi con formaggio locale, ricotta affumicata e burro di montagna rigorosamente tutto made in Lessinia. Taglieri di salumi e formaggi accompagnati da una dolcissima giardiniera, goulash con polenta morbida, il piatto Malga Moscarda composto da patate saltate, uova e speck croccante e tante altre prelibatezze.

MALGA PODESTARIA

Malga Podestaria oggi è considerata il capoluogo di tutte le malghe della Lessinia e tutti gli anni vi si celebra un’imponente “sagra” con fiera e vendita di prodotti per l’agricoltura, mostra del bestiame e attrezzature agricole. Il complesso degli edifici è formato da un’osteria, un baito, una grande stalla e una chiesa dedicata a San Bartolomeo, il santo il cui giorno, come vuole la tradizione, segnava la fine del periodo dell’alpeggio. Presso il Rifugio si possono degustare piatti della cucina locale per riscoprire i sapori della montagna veronese (gnocchi di malga, pasta e fagioli, carne, ma anche piatti vegetariani, e le torte meritano un applauso.

Fonte: Enjoy Verona