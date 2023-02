I luoghi più romantici di Verona da visitare

Verona, la città dell’amore per eccellenza a febbraio diventa la più romantica, se ami qualcuno portalo nei luoghi più belli. Per San Valentino una passeggiata è l'occasione per scoprire angoli e scorci che rimarranno per sempre nel cuore. Il centro storico è addobbato e brilla di luci, Arena, Gran Guardia e Palazzo Barbieri, la Torre dei Lamberti, via Cappello e via Mazzini, Piazza delle Erbe.

Nonostante il Bardo inglese, stando alle fonti storiche, non abbia mai visitato la città scaligera, è proprio a Verona che egli ha ambientato la sua grande storia d'amore di Romeo e Giulietta. La storia, seppur di fantasia, è ricca di dettagli che trovano riscontro nella realtà e che a Verona possiamo toccare con mano.

Visit Verona ha creato una mappa dei luoghi più legati all'amore: si parte dalla statua di Giulietta: passando dalla casa di Via Cappello (antica residenza della famiglia Cappelletti) pare sia di buon auspicio toccare il seno destro di Giulietta. Già che ci siamo, possiamo anche fare un salto a vedere la dimora dei Montecchi, casa tipicamente medievale e chiusa al pubblico, conosciuta come la casa di Romeo. Sulla facciata un’iscrizione a ricordo della storia dei due innamorati.

Durante la passeggiata romantica fermatevi per un aperitivo all'imbrunire in Piazza Erbe e salite poi sulla Torre dei Lamberti, o passate in una delle osterie tipiche nella zona di Ponte Pietra per gustare un buon calice di vino sulle terrazze con vista sull’Adige. Se attraversate l’antico ponte di epoca romana e salite sulla funicolare. Una volta in cima, a Castel San Pietro, vi troverete sul punto panoramico più romantico di tutta la città. La vista su Verona da quassù è spettacolare, soprattutto all’ora del tramonto.

L'Amore a Verona è ovunque: in centro storico, così come alle Torricelle, le dolci colline che abbracciano la città. Ogni anno, infatti, in concomitanza con il giorno degli innamorati, Piazza dei Signori si veste a festa con Verona in Love, il festival dedicato all’amore ricco di eventi a tema, bancarelle per lo shopping di prodotti artigianali, le luminarie rosseggianti.

Verona è Amore e lo trovate tutto intorno a voi, nella storia, l'arte, la cultura, le tradizioni, la bellezza, in un buon piatto di bigoi col musso, nei colori del panorama dall’alto del belvedere di Giardino Giusti.