Lunedì 18 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 18 luglio è il 199° giorno del calendario gregoriano. Mancano 166 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Federico di Utrecht (Vescovo)

Etimologia: Federico, ha origini germaniche. Infatti, il nome deriva da frithurik, composto dalla parola frithu che significa “pace, sicurezza” e da rikya il cui significato è “potente”. Il significato è “dominatore attraverso la pace”.

Accadde Oggi

64 d.c.- Il grande incendio di Roma: Il fuoco inizia a bruciare nell’area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo. Si racconta che l’Imperatore Nerone suoni la lira e canti, mentre osserva l’incendio da distanza di sicurezza.

1610 – Muore all’età di 38 anni il pittore Michelangelo Merisi, detto “il Caravaggio”, colto dalla febbre a Porto Ercole mentre si recava a Roma per chiedere al Papa il condono per un omicidio avvenuto in una rissa 4 anni prima. Artista tra i massimi che l’umanità abbia mai conosciuto, con il suo stile ha segnato una profonda cesura nella storia della pittura.

1925 – Il capo nazista Adolf Hitler pubblica “Mein Kampf” (La mia battaglia) scritto durante l’anno di carcere dopo il fallito colpo di stato di Monaco, in cui condensa la sua ideologia, che poi metterà in pratica quando andrà al potere.

1936 – Colpo di Stato militare in Spagna contro la Seconda Repubblica, che darà luogo alla Guerra Civile.

1968 – Fondazione di Intel: Sono Robert Noyce e Gordon Moore a fondare a Santa Clara (California) la Integrated Electronics Corporation, poi abbreviata in Intel Corporation, destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e informatici.

1969 – Dopo un party a Chappaquiddick Island, il Senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un laghetto spazzato dalle onde. Mary Jo Kopechne, una donna che viaggiava con lui, affoga.

1971 –Il ciclista belga Eddy Merckx vince per la terza volta il Tour del France.

1976 – La ginnasta rumena Nadia Comaneci, 14 anni, ottiene dai giudici alle Olimpiadi di Montreal il massimo punteggio (10): è la prima volta che una atleta raggiunge questo risultato.

1989 – In Kenya si svolge il Rogo dell’avorio, in cui vengono bruciate 4000 zanne d’elefante. Segnale forte contro la caccia di quest’animale per ottenere avorio. Avvenimento immortalato da Kuki Gallmann nel suo libro Sognavo l’Africa.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 18 lugliosi ritrovano a ricoprire il ruolo di rappresentanti, di portavoce di opinioni. Le questioni sociali sono spesso il loro pane quotidiano hanno ben chiari in mente una serie di priorità o principi etici ai quali si ispira la loro azione nel mondo. Individui molto forti, la loro vita privata può risentire enormemente della sfera professionale.

1929 – Franca Rame: Nata a Villastanza di Parabiago, nel Milanese, è stata un’attrice teatrale, drammaturga e politica italiana.

Scomparsi

2003 – Muore a Roma Sandro Ciotti, Era stato anche conduttore della “Domenica sportiva”. Aveva 75 anni. Una delle voci più caratteristiche e più amate del giornalismo radiofonico e televisivo, un grande personaggio, caro a milioni di appassionati di calcio.

1817 – Jane Austen: E’ la Signora della letteratura inglese, autrice di alcuni tra i capisaldi del romanzo occidentale.

Oroscopo del giorno

Oroscopo 18 luglio di Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Giornata che si apre in maniera piuttosto efficace, interessante per quelli che vogliono rilanciare una sfida e vivere nuove e piacevoli sensazioni.

Toro: Un giorno che andrebbe dedicato all’amore. Sei una persona che ha bisogno di avere i propri spazi di riflessione ma che poi è anche pronta a dare tutta se stessa dal punto di vista sentimentale.

Gemelli: Avere la Luna in opposizione non significa per forza che le cose debbano andare male, ma può indicare il fatto che c’è qualcosa su cui bisogna discutere. Il consiglio, però, è quello di non perdere la calma.

Cancro: Venere nel segno non solo rappresenta una crescita ma può portare a qualche vantaggio in più.

Leone: Le stelle sono importanti tanto che sarà possibile vincere una sfida d’amore o magari ritrovare un sentimento. Giorno ideale per amare, le relazioni, i viaggi.

Vergine: Tutto quello che non funziona sarà evidenziato nella giornata di domani. Potresti essere proprio tu a sollevare il coperchio ad alzare il polverone. Vuoi vederci chiaro in alcune situazioni in amore e sul lavoro.

Bilancia: Un giorno da gestire con attenzione. Per fortuna sei sempre molto attento ed equilibrato quando vivi emozioni e relazioni a cui tieni.

Scorpione: Si può trovare una soluzione anche riguardo certi annosi problemi dal punto di vista fisico. Giornata che ti porta qualcosa in più.

Sagittario: Giornata in cui ti trovi in una condizione di grande stress e nervosismo. Questo può anche indicare il fatto che bisogna dire la verità celata da qualche malinteso o da prese di orgoglio troppo spiccate.

Capricorno: Sei sempre molto netto nel chiudere le relazioni le amicizie e tutte quelle situazioni che non funzionano più. Quando arrivano i giorni in cui ti convinci di dire basta non torni certo sui tuoi passi.

Acquario: Giornata liberatoria soprattutto se c’è stata una piccola crisi anche di tipo esistenziale.

Pesci: Rilassati. E' stato un periodo molto impegnativo nel lavoro. Negli ultimi mesi c’è chi ha dovuto affrontare diverse tensioni o ha dovuto aspettare un aiuto economico dall’esterno.