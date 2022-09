Arriva la Luna Piena del Raccolto, spettacolo in cielo

Sempre bella da ammirare e contemplare, la Luna riesce a catturare in modo magico lo sguardo di astrofili e sognatori. E quando, ogni 29 giorni circa, si posiziona sul lato godere al Sole, dalla Terra possiamo osservare tutto il suo emisfero raggi solari e dello spettacolo Luna Piena.

La Luna Piena del Raccolto o della Vendemmia sarà alta nel cielo nella notte di sabato 10 settembre 2022 Per ammirala nel suo splendore è bene recarsi in un luogo buio e panoramico.

Ogni nuovo plenilunio ha una denominazione particolare. I diversi nomi sono stati tutti dagli Indiani d'America sulla base delle caratteristiche della Natura di mese, poi adottati dai coloni europei.

Nomi luna piena di settembre e tradizioni

Luna del Vino, Luna della Vendemmia, Luna dei Canti, Luna dei Cervi Scalpitanti, Luna della Raccolta, Luna delle Ghiande, Luna del Riso, Luna del Gelso, Luna di Freschezza. Harvest Moon, Luna del Mais.

Settembre indicava il periodo in cui raccogliere il fagioli mais, zu zu e riso selvatico, i principali alimenti della dieta indiana. Il "Luna del raccolto" (Luna del Raccolto) è vicinamente riferito alla Luna piena più all'equinozio d'autunno, il grande lavoro di raccolta può essere prolungato anche di notte sotto la luce della Luna piena. Per i Giapponesi il plenilunio di settembre è considerato il più bello dell'anno, in alcune zone si svolgono vere e proprie feste per osservarlo.

Luna del raccolto o della vendemmia perchè insieme all'uva ci sono anche gli ultimi frutti. Le giornate si accorciano visibilmente mentre la notte inizia ad allungarsi, e in questa fase di passaggio da una stagione ad un'altra la natura si mostra a noi nel suo lato più dolce: l’aria è tiepida e l’atmosfera gradevolissima. È giunto il momento di rilassarsi, dedicandosi all'armonia tra corpo e spirito, tornando il più possibile a contatto con la natura.

Gli animali sono indaffarati nell'intento a mettere via le provviste in previsione dei mesi freddi, alcune specie migratorie si preparano al grande viaggio, ed anche per gli umani è tempo di fare conserve per l'inverno, di tagliare la legna da ardere e fare le cataste. Questa meravigliosa luna è quella più vicina al momento di passaggio tra l’estate e l’autunno. Dopo l'esuberanza della bella stagione, la luna di settembre corrisponde a un tempo di bilanci e di equilibrio.