Spettacolo in cielo: arriva la super Luna del Cervo e il bacio tra i pianeti

Sempre bella da ammirare e contemplare, la luna riesce a catturare in modo magico lo sguardo non solo di poeti e sognatori.

Il cielo di luglio porta con sé la Superluna più spettacolare del 2022 e per rendere più suggestive le serate estive arrivano anche le stelle più brillanti di questo periodo dell’anno

Luglio è pronto ad offrirci fenomeni notevoli in cielo: tra pianeti, congiunzioni, meteore e una bellissima Luna piena.

La Superluna del cervo

Il mese di luglio promette, a partire dalla seconda settimana, eventi imperdibili. Il più spettacolare sarà sicuramente quello previsto per il 13 luglio alle 20,37, sarà ben visibile la seconda Superluna dell'anno, detta anche "Luna piena del cervo". Sarà una Superluna perchè c'è una minore distanza tra Terra e Luna in quel giorno, per questo motivo ci apparirà di grandi dimensioni.

Luna piena del cervo: perché si chiama così?

I diversi nomi della Luna piena furono stabiliti dagli Indiani d’America sulla base delle caratteristiche della Natura di ogni mese. Luglio è normalmente il mese in cui le nuove corna di cervo escono dalla fronte. Nelle zone più basse si tagliava il fieno, mentre in quelle più alte iniziavano i temporali estivi, per questo veniva anche chiamata Luna del Fieno o Luna del Tuono.

Il nome della Luna piena di luglio è associato al cervo maschio, essa però viene chiamata anche Luna “del Raccolto”: non solo delle messi, ma anche delle erbe aromatiche e della frutta e ortaggi che verranno posti in conserva per l'inverno. E di tutto ciò che abbiamo seminato in ogni campo.La Luna non è solo d'ispirazione a poeti e innamorati. L'uomo da sempre sa che la Luna ha una potente influenza sulla Terra, determina la bassa e l’alta marea. Si tiene conto delle sue fasi per molte cose: tagliare i capelli, annaffiare, imbottigliare, concimare, seminare, raccogliere le erbe medicinali e molto altro ancora.

Pianeti e meteore

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio Saturno e la Luna saranno quasi in congiunzione. Allo stesso modo la Luna incontrerà anche Giove martedì 20 luglio. In questo mese infatti i pianeti giganti torneranno a essere visibili nel cielo serale anche a occhio nudo. Il 28, invece, in prossimità della Terra, le meteore Delta Aquaridi raggiungeranno il loro picco.

Imperdibile la Luna piena del Cervo o dei Temporali che apparirà splendente all'imbrunire di mercoledì 13 luglio 2022. La distanza dalla Terra sarà all'incirca di 372,466 km, quindi il disco lunare sarà più grande della media.

I nomi della luna piena di luglio in varie culture

La Luna Piena di Luglio si chiama anche “del Raccolto”: non solo delle messi, ma anche delle erbe aromatiche, della frutta e ortaggi che verranno posti in conserva per l'inverno. E di tutto ciò che si è seminato in ogni campo.

Nativi americani: Buck Moon (Luna del cervo)

Celti: Moon of Claiming (Luna della rivendicazione)

Cherokee: Ripe Corn Moon (Luna del mais maturo)

Choctaw: Crane Moon (Luna della gru)

Americani coloniali: Summer Moon (Luna d'estate)

Wiccan: Mead Moon (Luna dei prati)

Alcune lune piene sono conosciute con nomi piuttosto romantici, come "Luna fragola" o "Luna rosa", ma alcune ne hanno di molto strani. Il nome della luna piena di luglio è associato al cervo, in inglese, buck, ecco perché si chiama così.

Credenze

Da sempre l'uomo sa che la luna ha una potente influenza sulla terra, come la bassa e l’alta marea, ma anche la riuscita di attività come tagliarsi i capelli, annaffiare, concimare, seminare, imbottigliare, raccogliere le erbe medicinali e molto altro ancora.

Anche il nostro benessere ne risente. La luna piena si crede che influenzi il sonno, si impiega più tempo ad addomentarsi oppure si dorme male. Potrebbe causare cambi di umore repentini. In questa fase si dice che diventiamo “lunatici” perché l’energia della luna è maggiore rispetto al solito.

Riti

Usa questa energia per alimentare i tuoi obiettivi e le tue intenzioni. Fai del tuo meglio per evitare distrazioni. Chiediti quali piccoli obiettivi puoi lasciar andare, in modo da poter stabilire le priorità e concentrarti sul raggiungimento di quelli più grandi!

Intenzioni: