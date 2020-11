Fedez a lezione di chitarra con ChitarraFacile.com

Della serie non si finisce mai di imparare. Fedez, noto rapper e produttore musicale, ha annunciato dal suo profilo Twitch di voler migliorare a suonare la chitarra. Per farlo il rapper ha scelto ChitarraFacile.com, una scuola online per hobbisti fondata dal chitarrista David Carelse, ricercatore, innovatore ed esperto di didattica che insegna a suonare la chitarra con delle videolezioni, secondo i principi della teoria del flusso e basando i suoi corsi su 4 livelli di profondità.

Fedez, dunque, prenderà lezione online a distanza, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del covid19, dimostrando come le difficoltà del momento non debbano scoraggiarci e come sia possibile riuscire a diventare un eccellente chitarrista, anche a distanza, con il giusto metodo di insegnamento. Le lezioni saranno condivise in streaming sul canale Twitch di Fedez, così tutti i suoi fan potranno assistere al suo percorso di crescita musicale, commentando le sue performance.