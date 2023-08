Le spiagge più belle del Lago di Garda

Il Lago di Garda è una delle mete turistiche più ambite d'Italia e le sue spiagge sono tra le più belle del paese. Il Lago di Garda è un luogo incantevole, con una varietà inestimabile di paesaggi. Con la magia delle Alpi e la verdeggiante macchia mediterranea a far da pittoresco sfondo, ciottoli bianchi e lo spettacolo del lago tutto da ammirare, passeggiando o rilassandosi nei tanti chioschi, bar e ristoranti che costellano la spiaggia.

Ecco una lista delle spiagge più incantevoli del Lago di Garda:

Spiaggia Jamaica Beach a Sirmione: La Perla del Garda, forse la spiaggia (libera) più famosa del lago. Qui si respirano atmosfere caraibiche, combinate, però, con l’intramontabile visione delle Grotte di Catullo, che si stagliano sul promontorio, e la vista dell’antica villa romana, la rende unica.

Lido di Fasano a Gardone di Riviera. Una spiaggia libera, ma super attrezzata, famosa per la sua acqua cristallina.

Bracco Baldo Beach a Peschiera del Garda: Il luogo perfetto per chi vuole portare i propri amici a quattro zampe in gita. Qui i cani sono trattati bene come sdraio, doccia dedicata e ciotole, e tanto spazio per giocare.

Spiaggia della Quercia a Lazise: qui ci si può sdraiare su una delle spiagge sabbiose più grandi del Lago. Oltre alla sabbia siamo in presenza di numerosi alberi, querce in primis, ideali per regalare confortanti zone d’ombra durante le calde giornate estive.

Lido Mirabello Beach a Bardolino: Questa spiaggia attrezzata offre sdraio, ombrelloni e bar. La spiaggia è molto frequentata da giovani e famiglie con bambini.

Spiaggia Lido Campanello a Castelnuovo del Garda: Spiaggia di ghiaia offre l’accesso libero al prato. Qui si possono noleggiare lettini e ombrelloni, ed è presente un chiosco da cui si può godere di una incantevole vista lago sorseggiando un aperitivo o gustando una deliziosa colazione.

Baia Bianca a Manerba del Garda: Offre una vista lago stupenda e grandi spazi all’aperto. Oltre a potersi rilassare con ombrelloni e lettini, c’è anche la possibilità di mangiare qualcosa a breve distanza dalle acque del lago.

Baia delle Sirene a Garda: Questa baia è detta la Portofino del Lago di Garda ed è forse una delle più belle spiagge di tutto il lago. Ideale per rilassarsi e fare un bagno. La spiaggia è a pagamento, ma se si arriva in barca non lo è più.

Litorale Torri-Assenza a Torri del Benaco: L'ideale per una giornata di sole e relax. Piccole baiette non affollate con salici piangenti saranno perfette per il vostro pic-nic e la vostra prima abbronzatura. Vicino ad Assenza potete anche imbattervi nel fiume più corto del mondo, l’Aril.

Porto di Pacengo a Lazise: Questo pittoresco porticciolo, con una piccola e tranquilla spiaggetta, è fantastico per un aperitivo serale e per godervi un magico tramonto sul lago.

Isola dei Conigli a Manerba: Un’altra spiaggia incantevole del Lago di Garda è l’Isola dei Conigli, una perla nascosta circondata da acqua dai toni caraibici e caratterizzata da prati verdi, cipressi e cespugli fioriti. Si trova a Manerba del Garda sulla sponda occidentale, a pochi metri da Punta Belvedere. La chiamano anche “Isola dei Conigli” perché in passato ci viveva una grande colonia di conigli.Per raggiungere l’isola, si può utilizzare il servizio di taxi-boat a pagamento da Porte Torchio. Nei periodi di acqua bassa, è anche possibile raggiungere l’isola a piedi (di solito l’acqua arriva alle caviglie) in pochi minuti dal Campeggio San Biagio.