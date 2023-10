La Vignaiola dell'Anno è veronese

Marinella Camerani, è una delle poche donne produttrice vinicola della Valpolicella, è stata recentemente insignita del prestigioso titolo di "Vignaiola dell’Anno" dalla guida Vini d’Italia del Gambero Rosso 2024. Proprietaria dell’azienda agricola Corte Sant’Alda, situata a Mezzane di Sotto (VR), Marinella produce i vini più rinomati della Valpolicella in modo naturale, la loro bontà viene confermata ogni anno dai numerosi riconoscimenti di eccellenza, tra cui i Tre Bicchieri del Gambero Rosso 2024 per il suo Amarone.

L'avventura vinicola di Marinella ha avuto inizio nel 1983, anno in cui ha fondato l’azienda agricola e ha deciso di dedicarsi completamente alla viticoltura a Mezzane di Sotto. In un contesto in cui le donne produttrici erano poche, Marinella si è distinta fin da subito come un'artigiana del vino e una donna rinascimentale, convinta che il successo si raggiunga solo quando il lavoro manuale e l'intelletto vanno di pari passo.

Oggi, l’Amarone prodotto da Marinella a Corte Sant’Alda è il primo della Valpolicella ad ottenere la certificazione biodinamica. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a scelte oculate come l'utilizzo di grandi botti, l'appassimento naturale delle uve, l'assenza di forzature meccaniche e, soprattutto, la genuinità dell'aria di Valpolicella.

L'azienda Corte Sant’Alda si impegna nella produzione di vini DOC, tra cui Soave, Valpolicella, Valpolicella Superiore, Valpolicella Ripasso Superiore, Amarone e Recioto. Con una produzione annuale di circa 80.000 bottiglie, l'azienda si conferma come un punto di riferimento nel panorama vinicolo della regione.

