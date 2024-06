Migliore pizza surgelata del supermercato

Le pizze surgelate sono una soluzione comoda e versatile per chi desidera gustare una pizza senza dover uscire di casa o dedicare troppo tempo alla preparazione, piace ai tutti, perfetta con gli amici, in famiglia. Con una vasta gamma di opzioni disponibili nei supermercati, scegliere la pizza surgelata migliore può essere una sfida. Ma quale scegliere? Grazie all'analisi dettagliata di Altroconsumo, possiamo offrire una guida completa per aiutarti a fare la scelta giusta.

La Classifica delle Migliori Pizze Surgelate

Esselunga Pizza Margherita: Eletta la migliore pizza surgelata in assoluto da Altroconsumo, la pizza Margherita di Esselunga non solo primeggia nel gusto ma è anche conveniente, con un prezzo di 4,84 € al chilo. Questa pizza si distingue per la sua qualità complessiva e rappresenta un'eccellenza nel panorama delle pizze surgelate. Tre Mulini (Eurospin) Maxi Margherita, A Pizza Margherita, Bofrost Pizza Margherita Verace: Queste tre pizze condividono il secondo posto, offrendo ciascuna un equilibrio tra sapore e convenienza. Carrefour Pizza Margherita: Al terzo posto, questa pizza si distingue per la sua qualità e gusto, confermandosi come un'ottima scelta tra le opzioni surgelate. Conad Margherita due pizze cotte in forno a legna: Con un prezzo di 4,65 € al chilo, queste pizze sono le migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, grazie alla cottura in forno a legna che esalta il sapore autentico. Artepizza Pizza Margherita Bio: La scelta biologica di Artepizza si distingue per l'attenzione agli ingredienti e il rispetto dell'ambiente, offrendo una qualità superiore. Italpizza 26×38 Margherita: Questa pizza di grandi dimensioni è ideale per chi cerca una porzione generosa senza compromettere la qualità. Cameo Pizza Regina Classica Margherita: Una scelta tradizionale che mantiene un buon equilibrio di sapore e convenienza. Pam 3 pizze Margherita: Un'opzione versatile e conveniente, ideale per chi desidera avere una scorta di pizze pronte. Mamamia Pizza Margherita e Roncadin Extra Voglia Extrasottile Margherita: Entrambe queste pizze condividono il nono posto, offrendo una buona qualità a prezzi competitivi. Cameo Pizza Regina Extra Grande e Buitoni Bella Napoli La classica pizza Margherita: Queste pizze chiudono la classifica, con Cameo che si distingue per la sua forma rettangolare innovativa.

Come è stata fatta la Classifica di Altroconsumo

La valutazione di Altroconsumo considera diversi aspetti chiave. La valutazione nutrizionale per 100 g (30%) è basata sul Nutri-score, che premia gli alimenti con nutrienti positivi e penalizza quelli con alti livelli di grassi saturi, zuccheri e sale. Gli additivi (15%) sono valutati in base al loro numero e sicurezza, preferendo prodotti con meno additivi. Il grado di trasformazione (15%) penalizza i prodotti ultra-processati, che tendono a contenere più zuccheri, grassi e sale aggiunti. La presenza di verdura (10%) viene valutata positivamente, seguendo le raccomandazioni dell'OMS. L'equilibrio dei nutrienti per un pasto (25%) considera l'energia per porzione e l'equilibrio tra carboidrati, proteine e grassi. Infine, la porzione (5%) è valutata per offrire un quadro realistico del consumo effettivo.

Altroconsumo ha applicato questi criteri a una vasta gamma di prodotti disponibili in 10 catene di supermercati e discount, classificando ciascun prodotto in base a un punteggio da 0 a 100. Questa valutazione mira a fornire ai consumatori informazioni utili per fare scelte consapevoli, senza promuovere o vietare il consumo di specifici prodotti.