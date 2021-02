La Fattoria del Nuovo agio: contribuisci pure tu a realizzare una splendida fattoria sociale

La Società Agricola La Pesenata che si trova sulle colline moreniche del Lago di Garda, è una realtà agricola biodinamica, che in questo periodo un pò difficile per tutti, oltre a coltivare 4 ettari con un vigneto, da cui producono ottimi vini naturali e biodinamici, stà coltivando un grande progetto solidale. Una fattoria sociale, dal nome La Fattoria del Nuovo agio, che sarà di aiuto a tutte quelle persone, da grandi a piccini che subiscono dei disagi.

Presso la nostra azienda agricola stiamo per realizzare una FATTORIA SOCIALE, per fare attività con persone con disagio, oltre che accogliere visite di famiglie, scolaresche e chiunque voglia venire a trovarci. Ci avvarremo di istruttori competenti e di psicologi. E’ un progetto ambizioso ma crediamo che, proprio in questo periodo pandemico, ci sia estremo bisogno di creare nuovo agio per le persone, i bambini, gli adolescenti in difficoltà.

Abbiamo l’occasione di poter ospitare due asini e due pony che sono stati improvvisamente sfrattati insieme alla comunità di recupero in cui erano ospiti. Anche loro sono in cerca di un posto accogliente. Quindi dobbiamo fare un investimento importante per allestire la fattoria e vorremmo chiedere il tuo aiuto prezioso. Con un piccolo aiuto di tanti possiamo farcela!