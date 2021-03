Irama: il Festival di Sanremo per lui finisce qui, ma potrebbe esserci ancora una speranza

Purtroppo il Festival di Irama potrebbe non iniziare mai! In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è obbligato ad entrare in quarantena. Una speranza resta però nelle parole di Amadeus che in conferenza stampa ha dichiarato di voler chiedere ai big in gara, di variare una parte del regolamento, facendo partecipare Irama mettendo in onda la registrazione delle prove generali.

In questo momento Irama è in quarantena nella stanza del suo hotel, nonostante sia risultato negativo al tampone, in attesa di questo ultimo spiraglio.