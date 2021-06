Infedeltà fisiche insuperabili, ma non per le donne

Le infedeltà fisiche sono infatti insuperabili per il 54% degli uomini contro il 35% delle donne, mentre quelle sentimentali mettono in crisi il 65% delle donne contro il 46% degli uomini. «È quanto emerge dalla più grande indagine mai fatta su questo tema» mette in evidenza Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, riferendosi allo studio realizzato dai ricercatori della Chapman University della California che ha coinvolto un campione di ben 63 mila persone.

Le donne —sostengono gli autori della ricerca— sono più propense ad intendere le loro relazioni in termini di nutrimento affettivo. «Si capisce allora che per loro l’offesa maggiore è quella del tradimento emotivo» puntualizza l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Ma in Italia?

«Da noi c’è ancora il concetto dell’essere “maschio” e quindi virile. Un tradimento sessuale metterebbe in dubbio la “potenza” dell’uomo molto più di quanto possa farlo un tradimento “emotivo”» risponde Alex Fantini.

Incontri-ExtraConiugali.com ha riprodotto su scala italiana il sondaggio made in Usa ed ha scoperto che anche da noi le donne tendono a passare sopra una scappatella fisica del partner ma non su un tradimento emotivo e viceversa per gli uomini, seppure alla fine nel nostro Paese è l’aspetto fisico a prevalere anche per le donne nel momento in cui esse cercano una scappatella.

Tra le donne che nel sondaggio hanno ammesso di avere un amante, il 79% afferma di fare sesso ad ogni appuntamento, senza inibizioni. L’85% dichiara di riuscire a realizzare tutte le sue fantasie ed il 55% di riuscire ad esplorare nuove pratiche. Il campione preso in esame da Incontri-ExtraConiugali.com è composto da 4 mila persone di entrambi i sessi distribuiti in tutte le regioni lungo lo Stivale.

Il 65% degli uomini ha dichiarato che non accetterebbe un’infedeltà fisica del partner contro il 48% delle donne, mentre nel caso di infedeltà unicamente sentimentali le percentuali sono invertite come nel campione Usa: il 62% delle donne contro il 32% degli uomini.