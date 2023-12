Il Desco, da 39 anni consecutivi con la Stella Michelin

La Guida Michelin 2024 ha confermato, per il 39esimo anno consecutivo, la stella a “ Il Desco”, punto di riferimento della ristorazione veronese da oltre 40 anni. Una stella conquistata e mantenuta dal 1985. Oggi, la guida de Il Desco è affidato alle sapienti mandi di Matteo Rizzo coadiuvato dal suo giovane team di sala e di cucina.

Eleganza, tradizione e tecnica racchiuse all’interno di mura rinascimentali. Una cucina di cuore e tradizione che vuole valorizzare la cultura gastronomica italiana e trasportarla nel corso degli anni rendendola sempre attuale.

Il Desco vanta una stella Michelin, conquistata per la prima volta nel 1985 e portata avanti negli anni grazie a una profonda passione per la ristorazione e per l’accoglienza del cliente. In principio fu Elia Rizzo - volto storico e vera e propria icona de Il Desco - oggi, alla guida, lo chef e patron Matteo Rizzo, figlio di Elia, riflette nei suoi piatti esperienze, viaggi e passioni, ma allo stesso tempo riporta a galla un patrimonio di tradizioni culinarie del territorio che fanno da linee guida alla sua cucina, eredità degli insegnamenti del padre. Due generazioni, ma un’unica direzione. “Il nostro lavoro quotidiano si fonda sull’immediatezza - afferma Matteo Rizzo - sulla linearità, sul “mai più di tre” (il numero perfetto degli ingredienti da combinare)”. Pensiero sottoscritto anche da Elia Rizzo, che agli inizi degli anni ’80 ha dato vita al Desco: “l’intrigo, quello vero, quello per il quale si rimane qualche minuto in silenzio, non nasce dalle complicazioni tecniche o tecnologiche del piatto, scaturisce all’opposto, come per magia, dal “minimalismo” e dalla facilità esecutiva”.

Oggi il Desco è una perfetta sintesi tra la centralità della materia prima e l’eredità portata avanti da Matteo Rizzo con il supporto di uno staff di giovani professionisti che sposano la filosofia del brand Il Desco. Nuove Generazioni di cuochi, o meglio di “ristoratori”, come amano definirsi. Nel 2021, Il Desco ha celebrato i suoi primi 40 anni di attività e dall’inizio del 2023 ha rivoluzionato la carta vini, che viene proposta agli ospiti non più divisa per regioni ma per Terroir: un sistema complesso, nato da un insieme di elementi che vanno al di là del luogo geografico, includendo territorio geologico, pedologico, climatico e soprattutto il lavoro di una comunità che interagisce con la natura del territorio stesso e da vita a cultura, tradizione e sapere, che si sono perpetuati negli anni.

Matteo Rizzo, nato a Verona nel 1984, è nelle cucine del Desco già da ragazzo, durante le stagioni estive apprende le basi sia di sala che di cucina. Lavora poi a Roma, Los Angeles, Londra e Las Vegas, crescendo professionalmente e incontrando realtà assai diverse da quelle di casa. Il suo interesse per la ristorazione è cresciuto nel tempo, fino a riportare Matteo nelle cucine del ristorante di famiglia dove oggi guida la cucina, garantendo continuità a una storia della cucina italiana che continua da 40 anni e allo stesso tempo mettendo in atto un passaggio generazionale pacato e rigoroso, senza personalismi. “La mia vera scuola sono stati e sono tuttora mia madre e mio padre - afferma Matteo - L’essere ristoratore presuppone un’ottima preparazione in tutti i modi e sensi. Mi sto dedicando alla ricerca del cibo, delle migliori materie prime e delle migliori tecniche di preparazione. A parità, non trascuro la dettagliata conoscenza del vino e dell’arte dell’accoglienza dei clienti. A mio modo, sto (ap)portando un po’ di positiva ‘innovazione’. Non intesa come avanguardia o stravaganza creativa, ma come inevitabile espressione di me e della mia intimità”.