I Risino lilla solo per una settimana, ecco dove nelle Pasticcerie di Verona

🍚 𝐑𝐈𝐒𝐈𝐍𝐎 𝐖𝐄𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟒 🌾 with Riso Melotti / @risomelotti in 𝒫𝒶𝓈𝓉𝒾𝒸𝒸𝑒𝓇𝒾𝒶 𝒹'𝐸𝓁𝒾𝓉𝑒 ❤️ Dal 13 Aprile al 21 Aprile 2024 l'𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐝'𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 apre la seconda edizione del "Risino Week", settimana dedicata all'artigianale dolce Veronese. L’evento, come per la prima edizione, si svolgerà con la partnership di 𝐑𝐢𝐬𝐨 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐭𝐭𝐢 che fornirà la speciale varietà di riso chiamata “Lillà”; con la quale si realizzeranno gli speciali Risini dalla fragranza unica e dal gusto deciso! Vi aspettiamo dunque presso le Pasticcerie dell'Associazione! 👇🏻 𝑽𝒊𝒆𝒏𝒊 𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒓𝒍𝒐, 𝒏𝒐𝒏 𝒕𝒆 𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒊𝒓𝒂𝒊.

Pasticceria Battini

Panificio Pasticceria De Rossi

Pasticceria Gragnat

Panificio Pasticceria Caffè Manfrin

Pasticceria Perla

Pasticceria Perlini 1912

Pasticceria Roma Verona

Pasticceria Rossini

Antica Pasticceria San Marco