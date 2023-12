I migliori ristoranti con menù di Capodanno 2023, i prezzi a Verona

Per chi decide di trascorrere il Capodanno a Verona e desidera godersi una serata speciale senza il pensiero di cucinare, la città offre una vasta scelta di ristoranti che promettono un'esperienza culinaria indimenticabile. Ecco i migliori ristoranti di Verona dove trascorrere la serata di San Silvestro, con i dettagli sui loro menù e prezzi per il Capodanno 2023.

Questa selezione fatta da The Fork in base al gradimento dei clienti offre una varietà di scelte per tutti i gusti e budget, garantendo una serata di Capodanno memorabile a Verona.

Ristoranti per il capodanno a Verona

Bistrot Al 2: Piazza Sant'anastasia, 4, Verona - Menù di Capodanno: 250 €

Osteria Ripasso: Via Umbria, 1B, Verona - Menù di Capodanno: 110 €

Special & Mr Martini: Via Tombetta, 39b, Verona - Menù di Capodanno: 90 €

InKa: Via Guglielmo Oberdan, 18a, Verona - Menù di Capodanno: 69 €

Symposio Wine & Food: Via Stella, 20, Verona - Menù di Capodanno: 90 €

Butcher: Via Leoncino, 7a, Verona - Menù di Capodanno: 95 €

Trattoria Reale Verona: Via fama, 4, Verona - Menù di Capodanno: 100 €

Bistro' con Amore Cucina e Vini: Via Guglielmo Marconi, 17, Verona - Menù di Capodanno: 65 €

Hellas 5 1903: Piazzale Olimpia, 40, Verona - Menù di Capodanno: 80 €

Sottovoce Verona: Corticella Leoni, 3, Verona - Menù di Capodanno: 400 €

La Tigella: Via Angelo Scarsellini, 3, Verona - Menù di Capodanno: 35 €

Ai Mascheroni: Via Ponte Pietra, 7, Verona - Menù di Capodanno: 110 €

Il menu tipico veronese

Verona, città di storia e cultura, si prepara a celebrare il Capodanno con un menù che promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso i sapori e le tradizioni della cucina veronese.

Soppressa Veneta con giardiniera fatta in casa: le fette piuttosto grandi del salume vanno abbrustolite sono ottime accompagnate dalla verdura sott'aceto come antipasto tipico.

Tortellini di Valeggio in Brodo: Questo primo piatto è una vera eccellenza a Verona. I tortellini di Valeggio, famosi per la leggenda del nodo d’amore e Gian Galeazzo Visconti, si distinguono per la loro sfoglia sottilissima e un ripieno che si scioglie in bocca. Serviti in brodo, sono un inizio perfetto per il cenone, accompagnati magari da un bicchiere di Amarone della Valpolicella.

Risotto all'Amarone: Un piatto che incarna la ricchezza dei sapori veronesi. Preparato con il riso Vialone nano e mantecato con l'Amarone della Valpolicella, questo risotto è completato dal Monte Veronese grattugiato, il formaggio tipico della zona.

Bigoli alla Veronese: Simile agli spaghetti ma più spessa, è un classico della cucina veronese. I bigoli vengono serviti con una salsa alle sarde o altro pesce, offrendo un'esperienza gustativa unica.

Pastissada de Caval: Un piatto storico che risale al 489 a.C., il brasato di cavallo è preparato macerando la carne nel vino e nelle spezie. È un piatto che si apprezza particolarmente nelle fredde serate invernali.

Bollito con la Pearà: Un classico invernale, questo piatto combina carne e verdure bollite, servite con il purè. La pearà, ricca di pepe, aggiunge un tocco piccante al piatto, ma nel veronese si usano anche: il cren, la salsa verde o mostarda di frutta piccante. Il lesso misto è un piatto che evoca ricordi di festa e tradizione. Le varie tipologie di carne lesse sono accompagnate da salse che esaltano i loro sapori.

L’Intramontabile Pandoro di Verona: Per concludere il pasto, il simbolo della tradizione natalizia veronese, per un finale dolce e soffice.