Migliori ristoranti di Verona e del Veneto, ecco i premiati dalla Guida Michelin

In questo autunno ricco di novità nel mondo della gastronomia, la presentazione della Guida Michelin 2024, oggi 14 novembre 2023 a Brescia, ha riservato splendide sorprese, soprattutto per il Veneto, una regione che si conferma come uno dei cuori pulsanti della cucina di alta qualità in Italia. ll Veronese, in particolare, si distingue per gli chef premiati: due Stelle a Casa Perbellini 12 Apostoli. Riconfermata una Stella alla brigata del La Famiglia Rana di Oppeano, al Ristorante Oseleta di Cavaion, al Ristorante Amistà di Corrubbio, alla Vecchia Malcesine di Leandro Luppi di Malcesine e al Ristorante Il Desco di Verona. New entry con una Stella c’è il Ristorante Nin di Brenzone sul Garda (VR). Lo chef è friulano, si chiama Terry Giacomello. Alle spalle ha esperienza nelle cucine più importanti del mondo, come il Noma di Copenaghen.

La Guida Michelin 2024 - tutti gli stellati in Veneto

TRE STELLE MICHELIN: in Veneto il massimo punteggio va solo alle Calandre di Rubano.

DUE STELLE: Lonigo, La Peca - Campagna Lupia, Antica Osteria Cera - Venezia, Glam Enrico Bartolini - Verona, Casa Perbellini 12 Apostoli.

UNA STELLA

Provincia di Verona

Verona – Il Desco

Brenzone sul Garda – Nin N

Cavaion Veronese – Oseleta

Corrubio – Amistà

Oppeano – Famiglia Rana

Malcesine – Vecchia Malcesine

Provincia di Vicenza

Altissimo – Casin del Gamba

Arzignano – Damini Macelleria & Affini

Asiago – La Tana Gourmet

Barbarano Vicentino – Aqua Crua

Malo – La Favellina

Schio – Spinechile

Vicenza – Matteo Grandi

Provincia di Treviso

Lancenigo – Vite N

Oderzo – Gellius

Provincia di Padova

Borgoricco – Storie d'Amore

Pontelongo – Lazzaro 1915

Provincia di Venezia

Scorzè – San Martino

Venezia – Local

Venezia – Oro Restaurant

Venezia – Quadri

Venezia – Venissa

Venezia – Wistèria

Provincia di Belluno

Cortina d'Ampezzo – SanBrite

Cortina d'Ampezzo – Tivoli

Pieve d'Alpago – Dolada

Puos d'Alpago – Locanda San Lorenzo

TRE STELLE ITALIA

11 RISTORANTI RICONFERMATI + 2 NEW ENTRY

Enrico Bartolini al Mudec, Milano Uliassi, Senigallia (AN) Da Vittorio, Brusaporto (BG) Piazza Duomo, Alba (CN) Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (MN) Le Calandre, Rubano (PD) Osteria Francescana, Modena Enoteca Pinchiorri, Firenze Reale, Castel di Sangro (AQ) La Pergola, Roma Villa Crespi, Orta San Giulio (NO Atelier Moessmer, Brunico (BZ)

PREMI SPECIALI

Michelin sommelier award Marzio Lee Vallio, Esplanade (Desenzano sul Garda)

Premi speciali Michelin 2024 Passion Dessert: Enoteca Pinchiorri- Riccardo Monco, I Tenerumi- Davide Guidara, Antica Corona Reale- Giampiero Vivalda, Fré- Francesco Marchese, La Peca- Nicola Portinari.