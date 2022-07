Il Glamping arriva a Verona, dormire nell'abbraccio della natura, un'esperienza unica

Il glamping è un soggiorno con totale immersione nella natura, in strutture spesso ecologiche che offrono servizi e comfort da grand hotel. Se non hai ancora provato l’esperienza di una vacanza a stretto contatto con la natura e a zero impatto sull’ambiente, è il momento di provare.

Glamping sul Lago di Garda

Chi sogna di trascorrere una vacanza all'aria aperta, ma non vuole rinunciare a tutte le comodità, può scegliere di soggiornare nel glamping sul Lago di Garda, soluzione ideale per trascorrere le vacanze in totale relax. Weekend Glamping Resort offre una vista panoramica unica sul Lago di Garda e sul golfo di Salò. Immerso tra uliveti, nell'incantevole zona di San Felice del Benaco, a pochi kilometri dalle zone più affascinanti del Lago di Garda, propone case mobili elegantemente arredate, cottage, soluzioni glamping e piazzole per soddisfare l'esigenza di ogni ospite.

Una vacanza a contatto con la natura, in un’atmosfera intima e rilassata ideale per il relax in coppia e in famiglia, ma senza rinunciare alla qualità ed al comfort. La struttura si trova a 5 minuti dal piccolo paesino di Salò, e a breve distanza in auto da Gardaland e dal parco acquatico CanevaWorld. I servizi della struttura includono una piscina, idromassaggio, un parco giochi al coperto e un ristorante con servizio take away e terrazza all’aperto. In estate, il cordiale staff organizza anche numerose attività per i bambini come giochi in acqua, spettacoli serali, balli e passeggiate sui pony.