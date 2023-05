I Giardini più belli di Verona: aperture straordinarie domenica

Appuntamento in giardino, i Rendez-vous aux jardins in Italia, tornano il domenica 4 giugno 2023, un evento culturale che mira a mettere in luce la ricchezza e la varietà dei parchi attraverso visite ed eventi. E' il periodo è ideale, perché i giardini sono nel momento più bello, in piena fioritura. Anche in questa edizione saranno coinvolti: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, l'evento ha l’obiettivo di far conoscere la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. La manifestazione, pensata come un’autentica ‘Festa del giardino’, si collega all’iniziativa europea Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi dell'UE. Qui il programma completo.

GIARDINI APERTI VENETO

Il Giardino di Valsanzibio a Galzignano (PD) è sicuramente uno tra i più belli da visitare nella nostra regione. Domenica 4 giugno speciali visite guidate la mattina alle 11 e al pomeriggio alle 16. Sarà occasione per raccontare l'alto simbolismo di questo Giardino, ideato dalla nobile famiglia veneziana Barbarigo per sconfiggere la peste del 1630. Inoltre la visita guidata vedrà eccezionalmente l'accesso al Piazzale delle Rivelazioni davanti alla Villa (area privata chiusa al pubblico).

La musica è il tema della manifestazione, l'acqua è l'elemento caratterizzante del Giardino. La visita sarà caratterizzata dalla magica musicalità delle fontane e degli scherzi d'acqua del Giardino, tra cui lo spettacolare scherzo d'acqua sulla scalinata del sonetto.

La musica del giardino, è il tema 2023. Ascolta il mormorio del vento, lo sciabordio dell'acqua, i canti degli uccelli e lasciati trasportare in questa atmosfera sonora che favorisce la meditazione e il sogno ad occhi aperti. Cosa c'è di meglio del canto degli uccelli per portare in giardino una diversità di suoni e ritmi e la musica soave del mormorio dell'acqua. Appuntamento in Giardino, è un'iniziativa promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia), con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell' Associazione nazionale dei Comuni italiani e con il supporto dell’Associazione Ville Venete.