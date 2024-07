La 'Parona' trionfa al Campionato del Mondo di Gelato

Verona può vantarsi di avere tra le sue eccellenze una gelatiera di fama mondiale: Giovanna Bonazzi, famosa campionessa di mountain bike, fondatrice de La Parona del Gelato a Parona (VR). Grazie alla sua maestria, Giovanna ha ottenuto il secondo posto nel prestigioso Gelato Festival World Ranking 2024, portando alto il nome dell'Italia nel mondo del gelato artigianale.

La Parona del Gelato, le sue creazioni

Il Bacio di Romeo e Giulietta: Un mix raffinato di pasticcini veronesi alle mandorle e cacao con nocciole e una spruzzata di liquore all’amaretto. Questo gusto rappresenta un omaggio alla città di Verona e alla sua famosa storia d'amore.

Sbrisolona del 12 Apostoli con Recioto Bianco: Una combinazione di zabaglione con sbrisolona, Recioto bianco (vino della Valpolicella) e mandorle, che unisce due classici della tradizione culinaria veronese.

Cappuccetto Rosso: Una deliziosa pastafrolla della Val d’Illasi con salsa di lampone della Bassa, che porta una nota di freschezza e colore alla selezione di gusti.

Dall'Atletica al Gelato: la storia di Giovanna Bonazzi

Giovanna Bonazzi non è nuova alle competizioni di alto livello. Ex campionessa mondiale di mountain bike, ha saputo trasferire la sua determinazione e passione dal mondo dello sport a quello della gelateria. Circa vent'anni fa, ha aperto La Parona del Gelato in piazza del Porto a Parona, trasformando la sua passione per il gelato in un'attività di successo.

Gelato Festival World Ranking, la classifica

Il secondo posto nel Gelato Festival World Ranking è un riconoscimento della passione e dedizione che Giovanna Bonazzi mette nel suo lavoro. Con 225 punti, ha sfiorato il primo posto, dimostrando che la qualità dei suoi gelati è riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. Questo risultato non solo onora la sua carriera, ma anche la città di Verona, che grazie a lei brilla nel panorama mondiale del gelato artigianale.

Il Gelato Festival World Ranking, la classifica mondiale di categoria per singoli gelatieri promossa da Gelato Festival World Masters, Carpigiani e Sigep World, ha visto Ádám Fazekas della gelateria Fazekas Cukraszda a Budapest (Ungheria) quale miglior gelatiere 2024. Al secondo posto, si è classificata Giovanna Bonazzi de La Parona del Gelato a Parona (VR), mentre al terzo posto si è piazzata Savannah G. Lee di Savannah's Gelato Kitchen a San Francisco.