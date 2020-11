Il marchio GAS, scommette sul Travel retail: next stop Verona

GAS, il marchio che ha reso famoso nel mondo il denim italiano, dopo il successo di Roma Termini, riprende il suo viaggio con l’obiettivo di portare la propria brand experience nelle grandi stazioni italiane. Per i prossimi tre mesi infatti, GAS accoglierà i viaggiatori in transito nella stazione di Verona Porta Nuova all’interno di un nuovo pop-up store dinamico e coinvolgente, realizzato in collaborazione con Grandi Stazioni Retail.

Il nuovo temporary store è posizionato in modo strategico all’interno della stazione Verona – che conta un flusso giornaliero di circa 80.000 viaggiatori – e, allo stesso tempo, vicino al centro città.

Protagonista dell’allestimento sarà ancora una volta il doppio arcobaleno, storico logo del brand e ora nuovo simbolo di speranza e rinascita, oltre alle immagini dell’ultima campagna social True Blue Inside che ha coinvolto una community di giovani creativi pronti a raccontarsi attraverso il denim in modo del tutto spontaneo e sincero.

Fra i prodotti in vendita, l’azienda punta sull’iconicità della tela blu con una grande scelta di capi in denim da abbinare a modelli di felpe e t-shirt che hanno fatto la storia del marchio.

Con questa nuova apertura ancora una volta GAS guarda al futuro mettendo in campo tutta la propria energia creativa per rilanciare le vendite, consolidare il rapporto con gli addicted del brand e creare posti di lavoro.