Spettacolare il nuovo Garden Restaurant in Valpolicella

Byblos Art Hotel Villa Amistà in Valpolicella inaugura “Garden Restaurant”, il nuovo bistrot con cucina outdoor che offrirà agli ospiti dell’hotel e agli esterni la possibilità di pranzare o cenare immersi nella natura rigogliosa che circonda l’elegante villa cinquecentesca dell’art hotel più affascinante d’Europa.

Un menu che esprime la visione di Mattia Bianchi, Executive Chef che cura la proposta fine dining dello stellato Ristorante Amistà: unita al rispetto della tradizione e alla creatività, la scelta degli ingredienti è accurata, con una precisa predilezione per quelli del territorio in un’ottica sostenibile. La selezione di ortaggi e frutta, infatti, coinvolge lo Chef e la sua brigata direttamente dall’orto e dal frutteto di Byblos Art Hotel Villa Amistà.

La carta è un omaggio alla tradizione italiana con alcuni dei piatti più famosi dell’ottava arte, dalla parmigiana di melanzane alla tagliatella all’uovo con ragout “alla bolognese”, ma celebra anche le eccellenze del territorio veneto ben raccontato in piatti iconici come l’agnello del Monte Baldo, patate novelle, cipollotto e mostarda, la rivisitazione di Risi e Bisi, risotto con piselli, noci, papavero e aceto balsamico di Modena oppure il Raviolo di baccalà, crema di Soave, olive taggiasche e pomodorini confit. La classicità in chiave contemporanea caratterizza anche la proposta dei dolci per un goloso fine pasto all’insegna della tradizione, dalla Meringata al Tiramisu.

“Garden Restaurant” offre quindi la possibilità di gustare una cena o un pranzo “informali” ma sempre in chiave gourmet: una vera e propria esperienza immersiva tra le prelibatezze della Valpolicella, un viaggio fra i profumi e i sapori del territorio avvolti da un’atmosfera da sogno in grado di esaltare i sensi.

Il rigoglioso parco di Byblos Art Hotel Villa Amistà con le sue piante secolari e i profumati roseti è infatti l’ideale per godere di una romantica cena all’aperto o di un pranzo veloce. Anche qui non manca l’attenzione al design: le pagode liberty in ferro battuto, che si fondono armonicamente con gli elementi naturali circostanti, ospitano i tavoli curati in ogni dettaglio.

Orari:

aperto tutti i giorni

Pranzo - dalle 12.30 alle 15.30

Cena - dalle 19:30 alle 22:30

Byblos Art Hotel Villa Amistà

Il Byblos Art Hotel Villa Amistà*****L è una realtà unica nel panorama dell’accoglienza di lusso a livello internazionale. Si trova in Valpolicella, a pochi minuti dalla splendida città di Verona, immerso in un parco di 20.000 mq. con giardini all’italiana, fontane e alberi secolari. Una villa veneta del Cinquecento la cui ristrutturazione è stata firmata del celebre designer Alessandro Mendini, ed annovera oggi 58 camere di diversa tipologia, ognuna differente nel concept di arredo e design. Nel grande salone che accoglie gli Ospiti all’arrivo e dislocati in ogni ambiante, compreso il giardino, si trovano arredi dei più importanti designer internazionali (tra i quali Giò Ponti, Eero Saarinen, Philippe Starck, Ron Arad, Gaetano Pesce, Patricia Urquiola) insieme ad altre opere d’arte uniche che vanno a caratterizzare l’inestimabile e permanente collezione d’arte contemporanea di Villa Amistà firmata da artisti come Vanessa Beecroft, Lucio Fontana, Arnaldo Pomodoro, Marina Abramovic, Damien Hirst, Sterling Ruby, Sol Lewitt, Anish Kapoor, Andy Warhol e molti altri.

Byblos Art Hotel Villa Amistà

via Cedrare, 78 | Corrubbio di San Pietro in Cariano (Verona)