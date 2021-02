Vinci un'esperienza in un ristorante stellato: partecipa alla terza edizione della Food Social Night

Si rinnova l'appuntamento su Instagram per la Food Social Night. Dopo la straordinaria partecipazione delle prime due edizioni, il contest fotografico dedicato alla narrazione estetica del cibo e promosso da Associazione Italiana Chef e Artix ritorna venerdì 26 febbraio. Ai migliori fotografi che immortaleranno un piatto seguendo la migliore creatività, design ed impatto visivo andranno i riconoscimenti di una giuria selezionata e dell'insta-pubblico votante mentre il primo in classifica guadagnerà un pranzo o cena (se si potrà) in un ristorante stellato.

Questa la modalità per partecipare: tra le ore 18.00 e le ore 24.00 chiunque potrà scattare e condividere le migliori foto come post sul proprio Instagram, taggando obbligatoriamente @associazioneitalianachef e aggiungendo l’hashtag #foodsocialnight

Una giuria qualificata, formata da chef ed esperti del settore, selezionerà 30 foto finaliste che verranno pubblicate per 24 ore sulla pagina Instagram dell’Associazione Italiana Chef (https://www.instagram.com/associazioneitalianachef/), nella sezione “Stories”, a partire dalle ore 13 del giorno dopo: durante questo periodo sarà aperto il voto a tutti gli utenti con un profilo Instagram. Le immagini verranno posizionate in tre highlights di 10 foto ciascuno, con il numero di riferimento e la modalità sondaggio (pollice alto/pollice verso) per far votare gli utenti. Le Stories saranno salvate nelle storie in evidenza.

La classifica finale, secondo un ordine dall’ultima alla prima, verrà annunciata lunedì 1 marzo attraverso un comunicato stampa e la pubblicazione sulla landing page del contest (www.foodsocialnight.com), oltre che sul sito dell’AIC (https://www.associazioneitalianachef.it/). Il vincitore e le menzioni speciali saranno contemporaneamente rese note anche sui canali FB e IG.

La prima edizione è stata vinta da @noemi_ciabattoni, la seconda da @carmelamoccia mentre a @elroscion è stato attribuito il Premio Speciale della giuria, introdotto lo scorso 22 gennaio.

La giuria della terza edizione è composta da: Fabrizio D'Alessandro, Francesco Mammola, Andrea Golino, Daniel Cavuoto, Emiliano Lopez, Britta B Battogtokh, Simona Pambianchi e Marco Panella