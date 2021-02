Festival Spumantitalia non si ferma e annuncia la nuova location per la terza edizione

Bubble’s Italia conferma le preannunciate date 11-12-13 giugno 2021 per la terza edizione del Festival Nazionale Spumantitalia con una novità: la storica Villa Venier di Sommacampagna (VR), a pochi chilometri dal Lago di Garda e da Verona, sarà teatro dell’evento. Il momento storico che stiamo vivendo non ferma la preparazione dell’attesa kermesse che, sempre più, si anima del desidero e della voglia di rincontrarsi e dialogare sui temi che accomunano tutti gli appassionati degli spumanti siano essi imprenditori, enologi o consumatori. Gli eventi dedicati al mondo del vino cambieranno nell’impostazione e nello svolgimento delle attività e l’organizzazione di Spumantitalia è pronta a proporvi un Festival che si svolgerà in completa sicurezza nel rispetto alle normative anti-Covid che saranno in vigore per le date indicate, aprendo, di fatto, la settimana del Vino Italiano.

Terza edizione Festival Nazionale Spumantitalia

La terza edizione si contraddistinguerà non solo per la positiva ripartenza, ma per l’idea che ne distinguerà i contenuti confermando di fatto il ricco calendario di incontri culturali, basati su riflessioni, momenti di degustazione e approfondimenti inerenti al sistema spumantistico, che caratterizzavano le date di gennaio. Il tempo che ci separa dall’evento ci darà l’opportunità di migliorare e ampliare il parterre dei partecipanti e dei personaggi di alto profilo tecnico scientifico, composto da ricercatori, professionisti, enotecnici, giornalisti, produttori e opinion leader del settore vitivinicolo e non solo.

Master Class Bubble's Italia

A questi aspetti culturali si aggiungeranno ben 20 Master Class, pensate da Bubble’s Italia, aperte a tutti agli appassionati delle bollicine che avranno l’occasione di scoprire e degustare cose uniche e inusuali. L’elenco delle Master Class è già consultabile sul sito www.spumantitalia.it