Festival di Sanremo 2021: il vincitore delle Nuove proposte, la classifica generale dei Big e gli ospiti della finalissima

È Gaudiano, con la canzone "Polvere da sparo", il vincitore della Sezione Nuove Proposte del 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Wrongonyou, con la canzone “Lezioni di volo”, ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” per la Sezione Nuove Proposte.

Davide Shorty, con la canzone “Regina”, ha vinto il premio della Sala Stampa Radio, Tv e Web “Lucio Dalla” per la Sezione Nuove Proposte.

Si terrà invece questa sera l'ultimo appuntamento con il Festival di Sanremo, la finale dei Big, che dopo la quarta serata vede ancora il cantautore Ermal Meta in vetta alla classifica, nonostante i voti della Sala Stampa che lo piazzavano al quinto posto. Questa sera canteranno ancora una volta tutti e 26 i Big in gara, che verranno votati in una prima fase dal pubblico a casa. Il risultato si sommerà alla classifica provvisoria e i primi 3 verranno votati anche dalla sala stampa e dalla giuria demoscopica. Tra loro verrà proclamato il vincitore del 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Classifica generale della quarta serata Festival di Sanremo 2021

Questa classifica è determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute dai Big dalle diverse giurie nelle prime quattro serate del Festival di Sanremo, ovvero: giuria demoscopica, l'Orchestra e la sala stampa.

Ermal Meta Un milione di cose da dirti Willie Peyote Mai dire mai (La Locura) Arisa Potevi fare di più Annalisa Dieci Maneskin Zitti e buoni Irama La genesi del tuo colore La Rappresentante di Lista Amare Colapesce/Di Martino Musica leggerissima Malika Ayane Ti piaci così Noemi Glicine Lo Stato Sociale Combat Pop Orietta Berti Quando ti sei innamorato Extraliscio feat. Davide Toffolo Bianca luce nera Max Gazzè Il farmacista Fulminacci Santa Marinella Gaia Cuore amaro Francesca Michielin / Fedez Chiamami per nome Madame Voce Fasma Parlami Ghemon Momento perfetto Francesco Renga Quando trovo te Coma_Cose Fiamme negli occhi Gio Evan Arnica Bugo E invece si Random Torno a te Aiello Ora

Gli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2021

Ad affiancare Amadeus e Fiorello, la giornalista Giovanna Botteri che racconterà quanto vissuto da lei in prima linea dalla Cina nei primi mesi della pandemia. Tra le donne di questa sera vedremo anche Serena Rossi e Tecla Insolia che canterà Nada. Non mancheranno gli ospiti musicali, come Ornella Vanoni che si esibirà insieme a Francesco Gabbani, poi Durdast, gli Urban Theory e Umberto Tozzi con la sua band. Ci sarà poi una vera e propria rimpatriata, con Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi, che canteranno alcuni dei loro successi del Festival. Sul palco anche Alberto Tomba e Federica Pellegrini, che lanceranno un sondaggio unico nel suo genere, il pubblico dovrà scegliere infatti, il logo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.