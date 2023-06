Torna la spettacolare cena sul ponte di Valeggio, la Festa del nodo d'amore

A Valeggio Sul Mincio la leggenda del nodo d'amore, da cui nasce il Tortellino di Valeggio, viene celebrata con un banchetto all'aperto martedì 20 giugno 2023. Sul Ponte Visconteo di Borghetto si ritrovano seduti, lungo due tavolate di circa 600 metri, quasi 3000 commensali, provenienti da tutta Italia e dall’estero, per gustare i famosi Tortellini di Valeggio, poeticamente denominati Nodo d’Amore. E' una manifestazione molto amata e partecipata, un fiore all'occhiello della città, un felice ritorno dopo qualche anno di stop.

Il programma

La Festa prende ufficialmente il via con una sfilata di comparse in costume medievale, a rievocare i protagonisti della leggenda da cui la festa prende il nome. L’Associazione Ristoratori Valeggio, organizzatrice dell’evento, si mobilita già tre giorni prima per allestire questa grande festa i cui numeri sono da record: quasi 300 camerieri, un centinaio di cuochi e altrettanti sommelier, 600.000 i tortellini fatti a mano uno ad uno, per i quali occorrono circa 500 kg di grana padano, 10.000 uova e 8 quintali di farina, 3.500 le bottiglie di vino Bianco di Custoza accompagnano le pietanze e 800 bottiglie di spumante per l’aperitivo che dà il via alla serata. La cena si conclude con un grandioso spettacolo di fuochi artificiali, dalle torri del Castello Scaligero.

Il menu 2023

Un viaggio nella tradizione mantovana e veronese, tra storia e leggenda, per gustare la magia della cucina tramandata di Valeggio.

INSALATA DI POLLO ALLA GONZAGA - Fresca insalata di pollo nostrano, agrumato e arricchito dal sapore dolce di mostarda, uvetta e dal tocco croccante dei pinoli. Deliziosa intuizione del cuoco della corte ducale di Mantova Bartolomeo Stefani nel XVII secolo.

IL NODO D'AMORE - Il vero Tortellino di Valeggio sul Mincio, unico e inimitabile. Uno scrigno di sottilissima sfoglia dorata arricchito con un profumato ripieno di carne brasata, rigorosamente fatto a mano dai ristoranti dell’Associazione, depositari della ricetta originale.

LA FOLLIA DI GONNELLA - Quest’anno vogliamo celebrare la figura del nostro leggendario giullare e narratore Gonnella, assaporando un tortello speciale, rosso come il suo mantello, ripieno di cremosa ricotta, Robiola e pesto di basilico.

MILLEFOGLIE DI SCOTTONA - Pregiata bovina nostrana condita con salsa allo scalogno, olio Extravergine di Oliva, rucola fresca e scaglie di Grana Padano, accompagnata da contorno all’italiana.

CUORE FRUTTATO - Cheese cake con cuore gelèe di lamponi e lime, cremoso e biscotto alle mandorle su frolla croccante agli agrumi.

VINI DELLA SERATA - Custoza DOC a cura del Consorzio Tutela Vino Custoza, Rosso Nodo d’Amore Cantina Farina, Spumante Cantina Valdo

COSTO: 140 € con Aperitivo in centro storico, Trasporto con navetta, Rievocazione storica, Cena con prodotti di eccellenza, Spettacolo multisensoriale, Cadeau celebrativo. Biglietti in vendita sul sito www.festanododamore.it

La storia

Un appuntamento annuale attesissimo quello del 3° martedì di giugno, sul Ponte Visconteo a Borghetto, teatro naturale ed architettonico della Festa del Nodo d’Amore: una cena all’aperto per circa 3000 persone, sedute ad una tavola lunga più di 1 km per celebrare il Nodo d’Amore, il vero Tortellino di Valeggio sul Mincio.

Nata dalla combinazione tra la grande intuizione del maestro-orafo Alberto Zucchetta, cittadino onorario di Valeggio, e la passione dell’Associazione Ristoratori, la Festa offre un mix irresistibile di atmosfera e buon cibo, fra tradizione e novità.

La cena dei record trae ispirazione dalla storia dell’amore contrastato tra la ninfa Silvia e il capitano Malco, la cui passione è simboleggiata da un drappo di seta gialla amabilmente annodato. È a questo nodo amoroso che si ispirano i 13 quintali di tortellini, rigorosamente fatti a mano, che vengono serviti durante la cena sullo storico ponte.

Il menù riserva ogni anno grandi sorprese e novità, dando spazio a diversi prodotti che, per le loro caratteristiche di autenticità e abbinabilità al tortellino, meritano un posto nelle ricette dei ristoratori di Valeggio.