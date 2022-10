La festa di Halloween più grande è a Verona

Nel parco divertimenti più famoso d’Italia, Halloween viene celebrato in tutta la sua grandezza. Il format si chiama Gardaland Magic Halloween. Il parco si tinge di nero e arancio, ogni luogo è decorato a tema e persino il cibo diventa mostruoso, potrai assaggiare dei gustosi wurstel in stile dita mozzate! L’allestimento è veramente magnifico, lo adorerete.

Appuntamento nel Parco di Gardaland tutti i sabati e le domeniche del mese: nel lungo weekend dal 29

ottobre al 1° novembre e poi, per l’ultimo weekend dell’evento, il 5 e il 6 novembre.

31 Ottobre: la festa di Halloween più divertente che ci sia!

Sei pronto per vivere la festa più tenebrosa dell'anno e a scatenarti nella notte terribilmente divertente? La Piazza Jumanji con il calare delle tenebre si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto. Un DJ set imperdibile, la musica e gli speaker di RTL 102.5 e uno special guest davvero incredibile: J-Ax. Musica e adrenalina ti aspettano dalle ore 18 a mezzanotte per festeggiare insieme con tanti ospiti esclusivi in una notte indimenticabile.

Ad attendere grandi e piccini ci sarà la Foresta Maledetta, una rivisitazione della Foresta Incantata per l’occasione infestata dalle creature più iconiche e mostruose.

Nel Parco tante attrazioni: dalla nuova Jumanji-The Adventure all'adrenalinica Raptor passando per la colorata Volaplano e l'iconica Giostra Cavalli. Tante le novità dei Venerdì da Paura: dalla Foresta Maledetta, in Area West, per l'occasione infestata dalle creature più mostruose dei film più noti, fino all'Area Hawaii, trasformata nel perfetto setting industriale in cui si aggirano zombie, vampiri e creature di ogni genere passando per piazza Mammut con Il Carrozzone degli Orrori. Durante queste serate, inoltre, è compito di ogni visitatore scovare i mostri che si nascondono all'ingresso di alcune attrazioni.

Per concludere i Venerdì da Paura a Gardaland, un Dj dalle fattezze mostruose e le sonorità da brivido si esibisce ogni settimana in un Horror DJ Set, dalle ore 20 e fino a chiusura del Parco, sullo sfondo di un lugubre cimitero in piazza Jumanji, così che gli Ospiti possano vivere delle tenebrose ma divertentissime serate.

Il divertimento in stile Halloween continua anche il sabato e la domenica: immancabile il Welcome Show con protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiscono sulle note di una nuova canzone 'Vent'anni da Paura', pensata ad hoc. Non mancano gli show pensati per grandi e piccini: primo fra tutti, al Gardaland Theatre, Il College di Stregoneria dove apprendisti stregoni stanno per proclamare la 'Reginetta di Halloween'.

Zucche, fantasmi, streghe, mostri ed altre raccapriccianti creature ti aspettano per una giornata da brividi… Tutto, come sempre, pensato sia a misura di adulto che di bambino: zombie, mostri, ragnatele e decorazioni di vario tipo si accompagnano ad un contesto divertente ed adatto a tutti, in modo da coinvolgere grandi e piccini in un’esperienza unica, senza spaventare nessuno.

I colori autunnali del parco si accompagnano benissimo all’arancio delle zucche e questo fa apprezzare ancora di più l’atmosfera dark di Halloween!

Oltre all’allestimento, a Gardaland lo speciale Halloween coinvolge anche i numerosi shop dislocati in varie parti del parco che, per l’occasione, venderanno divertenti gadget a te

Da non perdere le serate speciali 'Venerdì da Paura'! Infatti nelle date date 7, 14, 21, 28 ottobre e 4 novembre il parco rimarrà aperto dalle 17.00 alle 22.00 per regalarti eventi mostruosamente coinvolgenti, show da paura e menù a tema, come le dita di wurstel insanguinate.

Camminando per il parco in queste speciali giornate, incontrerai zucche alte ben 4 metri, chilometri di bandierine arancioni lungo le vie e nelle piazze del Parco, balle di fieno, zucche ornamentali e vasi di crisantemi e gli immancabili fantasmi, corvi, pipistrelli....e tutto ciò che rende Halloween indimenticabile!