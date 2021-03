Back in bloom: la nuova collezione ethical fashion on earth di Altromercato

Altromercato, la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia e la seconda al mondo, presenta la nuova collezione di Etichal Fashion per la primavera- estate 21, realizzata in Cooperative Collection On Earth. Come per la scorsa collezione il progetto riunisce le idee e le differenti esperienze di diverse realtà del Commercio Equo e Solidale e della moda etica in Italia: altraQualità, EquoMercato, Meridiano 361, Progetto Quid.

Il risultato è una collezione fortemente coordinata nei temi e nei colori che si ispirano all’idea di una donna che ama e rispetta la natura, con un grande senso di libertà. È una figura di donna olistica: romantica, sognatrice, creatrice ma al tempo stesso concreta, pratica e affidabile. I capi sono realizzati da artigiani produttori, soprattutto donne, che grazie al loro lavoro riescono a divenire indipendenti e a sottrarre se stess e la propria famiglia da situazioni di disagio e violenza. Si tratta delle artigiane indiane dei gruppi di Asha, Manjeen, Auromira, Creative, EMA, MKS che lavorano ogni giorno per progetti di sviluppo sociale e di empowerment femminile, così come Camari in Ecuador e Quid in Italia.

L’impatto sociale delle organizzazioni partner coinvolte è di immenso valore. Sono tutte infatti impegnate a migliorare la vita delle persone che si trovano ai margini della società, principalmente donne. Dietro ogni prodotto della collezione si celano storie di riscatto di tante persone che vivono in contesti difficili, di emarginazione e in condizioni di fragilità e che grazie al Commercio Equo e Solidale possono trovare una nuova libertà e indipendenza.

Una collezione che ha un duplice valore: creata all’insegna di uno stile unico e con al centro i valori della solidarietà, del rispetto delle persone e dell’ambiente.

LA COLLEZIONE BACK IN BLOOM

I capi della collezione, realizzati in materiali naturali come il cotone, la seta, il lino e i tessuti di recupero, evocano lo stile “bohemien” per gli accenti romantici e il richiamo ad elementi della natura, senza rinunciare alla praticità e alla portabilità essenziali per l’uso quotidiano. Anche la scelta cromatica gioca sulla delicatezza dei colori pastello accostati a colori più accesi come il corallo rosa, il giallo e il violetto, che creano abbinamenti in contrasto ma dolcemente in equilibrio. Le stampe floreali si alternano a motivi geometrici dal sapore vintage e giocano con pattern a righe e tinte unite creando una selezione unica e particolare. Nei tessuti si alternano viscose fluide e dal peso leggero, dove si esprime pienamente la stampa, a garze di cotone, crochet, seta e lino e molto jersey per le sue caratteristiche di grande adattabilità alla stagione estiva. Le forme sono per lo più morbide e arricchite da dettagli che esaltano la femminilità. La pelletteria propone borse contenitore funzionali da linee pulite ed essenziali, ma anche volumi più contenuti per le occasioni particolari e le serate estive. La collezione prevede inoltre modelli in tessuto dal look che ricorda il denim e in coloratissimi saree di seta riciclata e ricamata, sottolineate da manici in corda e legno, oltre a proposte in fibra foderate sempre con saree. Per finire le coloratissime stole in fibre naturali: lana, seta, lino e cotone della tradizione indiana, unite e fantasia da abbinare ai vari outfit mettono in risalto forme e colori. Lo stile geometrico caratterizza anche l’offerta di bijoux, proposte in ottone, in tagua colorata e pietre naturali. Particolare la linea in legno di mango abbinato alle superfici lisce dell’ottone e linea in ottone dorato testurizzato.

La nuova collezione è disponibile in selezionate Botteghe Altromercato, cerca quella più vicina a te.