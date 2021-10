Sentieri escursionistici, rifugi, cime: l’Italia è il paese alpino per eccellenza

Uno studio analizza le regioni alpine tedesche, francesi, italiane, austriache e svizzere per trovare la migliore destinazione per gli appassionati di outdoor.

?Alpi Italiane

Le Alpi italiane offrono le migliori infrastrutture per una vacanza sportiva all’insegna delle escursioni, dello sci e degli sport di montagna

I dati mostrano che nessun'altra nazione è così appassionata di sport di montagna, come lo sci, l'escursionismo o l'alpinismo, come i tedeschi

Panorama da sogno: una rete di sentieri con una lunghezza totale di 183.000 chilometri attende gli escursionisti.

Il fornitore di attrezzature sportive Keller Sports ha condotto uno studio il cui risultato è la classifica dei paesi alpini con le migliori condizioni per gli appassionati di outdoor. Le regioni alpine di Germania, Francia, Italia, Austria e Svizzera sono state esaminate per quanto riguarda i settori del turismo, del paesaggio e degli sport di montagna. Le fonti valutate includono la Deutsche Alpenverein (Associazione alpina tedesca), il Club Alpino Italiano CAI e la Convenzione ufficiale delle Alpi.

Italia, il paese alpino per eccellenza. Con 60 000 chilometri di sentieri, 20 327 alloggi per la notte e 253 rifugi di montagna, le regioni alpine italiane offrono le migliori condizioni per una vacanza attiva in montagna. Ma non è tutto. L’Italia dispone anche di un panorama senza paragoni, con 217 cime di tremila metri, 38 cime di quattromila metri e quattro parchi nazionali.

L'Austria colpisce per la sua buona infrastruttura turistica, con 50 000 chilometri di sentieri escursionistici e 997 rifugi di montagna. Nonostante la maggior parte del territorio alpino si trovi in questo paese (in totale il 28,7%), l'Austria ha solo 107 cime di tremila metri e non una sola cima di quattromila metri. In confronto, la Svizzera ha un totale di 191 cime di tremila metri e 48 cime di quattromila metri, con una quota alpina del 13,2 per cento.

La Germania ottiene risultati particolarmente buoni negli sport di montagna. I dati mostrano che tra tutte le altre nazioni, i tedeschi sono i più appassionati di sport invernali, escursionismo, alpinismo e arrampicata. Le Alpi tedesche offrono anche 2 916 alloggi per la notte, 213 rifugi, 47 campeggi e 5 000 chilometri di sentieri, ma nessuna vetta oltre i tremila o quattromila metri.