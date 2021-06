Pandemia e disturbi psicologici: come ritrovare la via della serenità con epicura

Il primo poliambulatorio digitale in Italia mette a disposizione il servizio di terapia online per parlare con psicologi e psicoterapeuti qualificati in qualunque momento e comodamente dal proprio smartphone, pc o tablet

L’isolamento e l’incertezza causati dalla pandemia hanno avuto un significativo impatto anche sulla serenità mentale di molte persone. Lo studio condotto dall’Istituto Elma Research in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Polonia su un campione di 6000 persone evidenzia come il 65% degli italiani intervistati abbia iniziato a soffrire di disturbi psicologici durante il lockdown con problemi di insonnia, mancanza di energia o debolezza, tristezza o voglia di piangere, paure e timori eccessivi e mancanza di interesse o piacere nel fare le cose.

Situazione, questa, confermata anche da una fotografia scattata dai Dipartimenti di salute mentale (Dsm) che stimano un aumento del 30% di pazienti presi in carico. A maggior rischio soprattutto le donne, i giovani e gli anziani per ragioni differenti: ripercussioni professionali per le prime, cambio della quotidianità per i secondi e, infine, solitudine per gli ultimi.

Proprio per far fronte a questa impattante problematica sociale, EpiCura (www.epicuramed.it), il primo poliambulatorio digitale in Italia che, attraverso la propria piattaforma tecnologica, gestisce tempestivamente servizi sanitari e socio – assistenziali attraverso un network di 800 professionisti certificati e dislocati su tutto il territorio nazionale, mette a disposizione delle persone il proprio servizio di video-consulto psicologico online. Gli psicologi e psicoterapeuti di EpiCura, disponibili 7 giorni su 7, possono rappresentare un importante momento di dialogo per tutti coloro che necessitano di un confronto costruttivo per ritrovare la giusta serenità dopo questi difficili mesi e affrontare il futuro con ritrovata energia.

Intraprendere la via della serenità con i videoconsulti psicologici di EpiCura è facilissimo: il primo step consiste nel compilare il questionario per fare luce sulle problematiche che si desiderano affrontare durante la terapia, così da facilitare l’assegnazione dello specialista più adatto. Successivamente, sarà possibile prenotare il primo videoconsulto gratuito, selezionando l’ora e la data in cui si preferisce usufruire del servizio. Infine, cliccando sul link che verrà inviato tramite e-mail sarà possibile accedere alla prima seduta, che potrebbe trasformarsi in un percorso continuativo verso la serenità.

I vantaggi dello psicologo online di EpiCura sono tantissimi, partendo dal fatto che si può accedere alla video-seduta dove e quando si vuole, evitando scomodi spostamenti, prenotando e pagando comodamente sul sito. Se infatti, gli impegni lavorativi e famigliari ci portano spesso a non avere tempo per la cura del nostro corpo e mente, attraverso i teleconsulti, si può accedere alla terapia in qualsiasi circostanza.

Questa soluzione ha già permesso a migliaia di persone di curare disturbi comuni quali ansia e stress affidandosi a specialisti qualificati dal comfort del divano di casa.