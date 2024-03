E' veronese il miglior potatore di vigne d’Italia

Il veronese Matteo Finezzo si è aggiudicato il titolo di miglior potatore d'Italia al 2° Festival Italiano del Potatore. L'evento, orchestrato da Simonit&Sirch Vine Master Pruners, si è svolto presso l'Agricola San Felice a Castelnuovo Berardenga, nel cuore del Chianti Classico, attirando un centinaio di esperti da tutta Italia. La squadra "Largoni Boys", composta da Marco Cecchetto, Nikolas Marson e Marco Gregoris, si è distinta come la migliore, portando alta la bandiera dell'azienda Giorgio Cecchetto di Motta di Livenza.

Una gara avvincente

La competizione è stata caratterizzata da una tensione palpabile, in cui i partecipanti hanno dimostrato abilità e dedizione nel delicato mestiere della potatura. La giuria, formata da esperti internazionali e dai fondatori Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, ha valutato le tecniche e la precisione dei concorrenti, in un contesto che ha messo in luce l'importanza della cura della vite per la qualità del vino.

La festa

Il Festival non è stato solo una gara, ma una vera e propria festa che ha animato l'antico borgo dell'Agricola San Felice, coinvolgendo non solo gli addetti ai lavori ma anche amanti della natura, famiglie e appassionati del mondo enogastronomico. Artisti come Omar Pedrini hanno contribuito a creare un'atmosfera unica, regalando momenti di profonda emozione con la loro musica.

Intrattenimenti

Tra acrobazie di basketball, dimostrazioni di boscaioli e pattinaggio, il pubblico ha potuto godere di esibizioni ad alto tasso adrenalinico. L'Atelier delle forbici e lo stand del Main Sponsor FINE+RARE hanno offerto momenti di approfondimento e degustazione, arricchendo l'esperienza dei partecipanti. Per i più piccoli, l'occasione di piantare barbatelle ha simboleggiato la speranza e il rispetto per la natura.

Futuro

Con il patrocinio di enti prestigiosi e l'interesse crescente del settore, il Festival si appresta a una terza edizione nel 2025 in Spagna, promettendo di ampliare i suoi orizzonti a livello europeo. Il successo di questa edizione sottolinea l'importanza della potatura nell'industria vitivinicola e il valore della condivisione delle conoscenze tra professionisti del settore.