Dove mangiare bene in Valpolicella spendendo il giusto

La Valpolicella è un luogo incantevole situata nel cuore del veronese, non è solo famosa per i suoi vini pregiati come l'Amarone, ma anche per la sua ricca offerta culinaria. Gli antichi borghi racchiudono un paradiso per gli amanti della buona tavola. Qui, i ristoranti spaziano dalla cucina tradizionale veneta, con piatti che raccontano la storia e la cultura del territorio, a proposte più creative e moderne. Gli ingredienti sono sempre freschi e di stagione, provenienti direttamente dalle campagne locali, garantendo un'esperienza culinaria autentica e genuina. Non menzioneremo i ristoranti stellati come Amistà che offre un'esperienza fine dining con piatti come bigoli in salsa e tortelli alle erbe selvatiche serviti all'interno di una villa cinquecentesca. O in location di grande prestigio come Villa Quaranta che propone una cucina creativa con prodotti locali, come risotto con latte di capra e fusilli al farro. Questi sono ristoranti che fanno classifica a se, ma abbiamo selezionato locali alla portata di tutti dove il buon cibo è di casa.

Ristoranti e trattorie da non perdere

Alla Coà (Pescantina): Accogliente trattoria in un'abitazione di paese, specializzata in carne e baccalà alla vicentina, con un ricco carrello di dolci fatti in casa. Enoteca della Valpolicella (Fumane): Un'enoteca con oltre 800 etichette di vino e una cucina stagionale che propone piatti come ravioli ripieni di tartufo nero e petto d'anatra. Groto de Corgnan (Sant'Ambrogio di Valpolicella): Un ristorante familiare che serve piatti tradizionali come tortelli di zucca e cinghiale all'Amarone, oltre a dessert innovativi. Locanda 800 (Negrar): Offre cene in cantina con piatti di pesce e carne, come spaghettoni alle sarde e filetto di maialino, in un ambiente accogliente. Trattoria Alla Ruota (Negrar): Famosa per i suoi tortelli all'Amarone, offre una cucina del territorio in una sala con vista sulla Valpolicella. Trattoria Caprini (Negrar): Una trattoria di quattro generazioni che serve classici veneti come polenta brustolà e lasagnette con salmì di lepre. Trattoria Dalla Rosa Alda (Sant'Ambrogio di Valpolicella): Nel centro di San Giorgio, offre piatti come sfogliata di spinaci e risotto all'Amarone, con ingredienti locali. Croce d'Oro (Dolcè): Un ristorante storico noto per la sua cotoletta fritta nel burro e primi piatti con sfoglia tirata a mano. Trattoria alla Porchetta (Negrar): Un ristorante a conduzione familiare che offre piatti della tradizione e del territorio, specializzato in porchetta e carne alla brace. Trattoria dalla Bice (Valpolicella): Un’osteria che propone piatti tipici della zona, utilizzando solo ingredienti biologici e di origine naturale, in un contesto panoramico mozzafiato.

La Valpolicella offre un'esperienza culinaria che va oltre il semplice atto del mangiare; è un viaggio attraverso sapori autentici, paesaggi incantevoli e tradizioni secolari. Ogni ristorante e trattoria in questa regione ha una storia da raccontare, rendendo ogni pasto un ricordo prezioso. Che siate alla ricerca di un pasto tradizionale o di un'esperienza gastronomica più innovativa, la Valpolicella saprà soddisfare ogni desiderio culinario.