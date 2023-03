Giulietta e le altre, le donne che hanno fatto la storia di Verona

Anche Verona ha avuto le sue importantissime figure femminili. Non solo la famosa Giulietta Capuleti, ma tante altre. Donne che hanno fatto la storia e reso immortale la loro città: Claudia Marcellina l’imprenditrice, Santa Toscana e Giulietta Capuleti.

Claudia Marcellina l’imprenditrice

La Verona romana aveva una donna imprenditrice di grande influenza nel II secolo: Claudia Marcellina. Dopo la morte del marito, il console Bellicio Solerte, prese in mano gli affari di famiglia, gestendo in modo indipendente alcune fabbriche di mattoni che riportavano il suo nome. In un'immagine evocativa, gli operai si mostrano operosi, mentre Claudia, vestita di scuro e col capo coperto, ispeziona il lavoro di un giovane schiavo che sta incidendo il marchio sui mattoni.

Oggi, la sua impronta si può trovare in Corso Porta Borsari 49, dove un'iscrizione sulla base di una statua a lei dedicata ci rivela la sua importanza nella Verona di allora. La pietra, ora incastonata nel muro di un negozio in centro città, ci parla della figura di Claudia Marcellina, moglie di un console e figlia di Tiberio, che aveva sicuramente un ruolo di rilievo nella città. Questa pietra, vecchia di quasi duemila anni, ci permette di conoscere e apprezzare la storia di una delle donne più influenti della Verona romana.

Santa Toscana e i bisognosi

Nacque nel 1280 a Zevio nella nobile famiglia dei Crescenti. Visse durante il periodo di prosperità di Verona sotto il dominio di Cangrande della Scala (1291-1329), ma non dimenticò mai i più bisognosi. Dopo la morte del marito, Alberto, si dedicò completamente all'assistenza dei poveri. Iniziò a recarsi ogni giorno presso l'ospedale della Chiesa del Santo Sepolcro, vicino a Porta Vescovo, dove compì diversi miracoli, tra cui proteggere la città da una piena e guarire tre ladri che erano stati colpiti da una punizione divina dopo aver cercato di derubarla.

Oggi, la chiesa a lei dedicata si trova vicino a Porta Vescovo. Santa Toscana si convertì all'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, oggi noto come l'Ordine di Malta, e si trasferì in una piccola cella all'interno della chiesa. Morì nel 1343 e fu dichiarata santa. La Chiesa del Santo Sepolcro ora porta il suo nome e serve come ricordo della sua vita caritatevole e della sua dedizione all'assistenza ai bisognosi.

Giulietta Capuleti e l’amore eterno

E’ senza dubbio la donna più iconica di Verona. La sua determinazione, indipendenza e storia d'amore l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Ma è davvero necessario parlare di lei?

Il famoso balcone dove Giulietta attendeva Romeo si trova in Via Cappello, vicino alla famosa Piazza delle Erbe. Appartiene a un palazzo medievale, e una sua statua si trova nel cortile del museo a lei dedicato. Per accedervi si attraversa un portico ricco di iscrizioni e dediche fatte dagli innamorati.

Giulietta Capuleti nasce a Verona nel 1290 all'epoca di Bartolomeo della Scala. Figlia unica della ricca famiglia Capuleti, Giulietta si innamorò perdutamente di Romeo Montecchi, figlio della famiglia rivale. I suoi genitori volevano sposarla con un nobile di alto rango di nome Paride, ma lei rifiutò. Dopo alcune lotte per consolidare il suo amore per Romeo, credette che fosse morto e si suicidò. Morì nel 1303 alla tenera età di dodici anni.

La vera storia di Giulietta e Romeo, come rivisitazione di una leggenda veronese, ha origine a Vicenza. All'epoca la città era governata dagli Scaligeri, nemici della famiglia Carrara di Padova. Un giovane nobile della famiglia Carrara, Francesco da Mosto, si innamorò di una donna della famiglia degli Scaligeri, Agnese della Scala. La loro storia d'amore è stata interrotta quando Francesco è stato assassinato dalla famiglia Scaligeri. Il tragico evento divenne una leggenda popolare nella regione.

Fu lo scrittore veronese Luigi da Porto a trasformare la leggenda in opera letteraria nel XVI secolo, ambientandola a Verona e nominando gli amanti Giulietta e Romeo. La storia ha guadagnato ancora più fama quando William Shakespeare l'ha adattata per la sua commedia "Romeo e Giulietta" alla fine del XVI secolo.

Oggi visitatori da tutto il mondo vengono a Verona per vedere i luoghi legati a Giulietta. Nonostante il tragico finale, la sua storia continua a ispirare e catturare i cuori degli innamorati e dei romantici di tutto il mondo.

