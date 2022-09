Raduno nazionale dei fan di Dodi Battaglia il 23 ottobre a Pastrengo, al via le iscrizioni

Al via le iscrizioni per partecipare alla prima edizione del "DB Fan Club Day", ovvero il raduno nazionale di tutti gli iscritti al Fun Club di Dodi Battaglia.

L'appuntamento è fissato nel prestigioso "Forte Nugent" a Pastrengo (Verona), località dove ha sede Azzurra Music, l'etichetta dell'artista, che fa capo al discografico Marco Rossi.

UNA DOMENICA SPECIALE CON DODI BATTAGLIA. EVENTO IL 23 OTTOBRE A PASTRENGO-VERONA.

Al pomeriggio ci sarà un esclusivo incontro riservato unicamente a quanti dal 2019 hanno effettuato almeno un'iscrizione al Fan Club di Dodi Battaglia, poi la speciale domenica si chiuderà con la cena di gala al Ristorante "Al Forte" aperta a tutti (prenotazioni su www.azzurramusic.it tel.0456770495).

Si tratta indubbiamente di una straordinaria opportunità per trascorrere una serata con il popolare chitarrista, cantautore e compositore. Chitarrista e voce dei Pooh dal 1968 fino al trionfale tour del cinquantennale del gruppo nel 2016.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

<< Al termine del tour estivo che l'ha portato con il suo concerto in tutta Italia - afferma Paolo Baruzzo di Azzurra Music - averlo per una domenica insieme ai suoi fan e aprire le porte per tutti alla cena in una location speciale come il Forte di Pastrengo, è da ritenersi un privilegio. Dodi Battaglia è autore di oltre settanta brani di successo dei Pooh e vanta numerosi riconoscimenti tra cui "il miglior chitarrista europeo" >>.

Nel corso della serata ci sarà la Presentazione in anteprima del suo nuovo spettacolo teatrale "Nelle mie corde". Parteciperà Eleonora Lombardo, l'attrice che affiancherà Dodi in questo tour che debutterà il 9 Novembre al Teatro Lirico di Milano.