Dimore Storiche: visite gratuite domenica, le aperture straordinarie a Verona e in Veneto

Il 21 maggio 2023 si terrà la XIII edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, il più grande museo diffuso d’Italia. La giornata, che coinvolge ogni anno in tutta Italia decine di migliaia di visitatori, darà la possibilità di ammirare oltre 400 luoghi storici del Bel Paese, tra cui castelli, rocche, ville, parchi e giardini, un modo per scoprire dimore di straordinaria bellezza, spesso poco note al grande pubblico, per sensibilizzare sull’importanza della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali privati che rappresentano gran parte del nostro patrimonio culturale storico, artistico, architettonico, paesaggistico. Beni la cui tutela è affidata ai singoli proprietari e che hanno una grande rilevanza sull’economia e sull’identità sociale dei territori di riferimento.

VERONA

Giardino Giusti - Via Giardino Giusti, 2, Verona

Visita all’intero complesso Giardino Giusti, ossia giardino e Appartamento '900. INGRESSO LIBERO gratuito dalle 17.00 alle 19.00.

Nel corso del XVI secolo, quello che era in origine un insediamento produttivo, venne convertito in un palazzo di rappresentanza nello stile del Sanmicheli e completato da un giardino formale con bossi, cipressi, fontane e grotte secondo la moda del tempo. Principale artefice del giardino e del palazzo fu Agostino Giusti (1548/1615) uomo colto, appassionato di musica e di pittura, in contatto con i Medici e gli Asburgo e fiduciario dei Veneziani. Il Giardino, tuttora in restauro, è mantenuto all’antica, con la semplicità dei giardini del tempo passato che privilegiavano l’architettura, la mitologia e i legami con il mondo classico, con pochi fiori, pochi cespugli e alberi esotici. Con il diffondersi in Europa del “Grand Tour” il Giardino Giusti divenne una tappa obbligata di tutti i grandi viaggiatori di passaggio per Verona, quali Cosimo III, Charles de Brosses, Mozart, Goethe, Addison, Evelvyn, Ruskin, l’Imperatore Giuseppe II, il Re Carlo Felice di Sardegna e lo Zar Alessandro di Russia.

Villa Ambrosetti Via S. Martino, 10, Verona

Visita alla villa e al giardino. Orario di apertura dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite il modulo a fondo pagina.

Villa Ambrosetti si trova su di un terrazzamento sul crinale della collina delle Torricelle, in località Giazzole. L’edificio di impianto settecentesco fu probabilmente costruito addossandolo ad un nucleo cinquecentesco poiché in occasione di alcuni restauri sono affiorate sotto l’intonaco risalente al XVIII secolo, tracce di paramenti più antichi ed è ancora visibile un camino databile a quello stesso periodo. In facciata appaiono anche due grandi affreschi in stile tiepolesco, recentemente restaurati, che rappresentano la Madonna del Rosario, San Giuseppe, San Domenico, San Pio V, San Tommaso e San Vincenzo Ferrer. La disposizione interna delle sale rispecchia quella tipica delle ville venete con salone passante, ai cui lati si dispongono due stanze simmetriche per parte. All’interno della villa vi è una cappella con pala, appositamente commissionata per questa proprietà e che quindi identifica anche il periodo di costruzione, di Francesco Lorenzi.

Villa Betteloni - Via Betteloni 7, San Pietro in Cariano

Visita alle sale interne e biblioteca e agli esterni. Orario di apertura dalle 10.00 - 13.00 e dalle 14.30 - 17.30. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite il modulo qui a fondo pagina.

Grazie all'avvento della Serenissima Repubblica di Venezia che recò la pacificazione degli animi e la sicurezza nelle campagne, intorno alla metà del Trecento, la Villa nasce sulle colline di Castelrotto come modesta dimora di campagna ed appartenne a lungo all'umanista Guarino Veronese ed alla sua famiglia. Viene quindi acquistata dalla Famiglia Betteloni nel 1665 e, nel corso di tre secoli, venne ampliata e decorata con fregi e affreschi, venne creato un bel giardino all'italiana con siepi (Arch Guglielmo Guglielmi), viali ed alberi d'alto fusto. Con i Betteloni, Cesare, Vittorio e Gianfranco, fiorisce la tradizione poetica e la Villa si pregia di aver ospitato l'amico fraterno Aleardo Aleardi ed il già famoso Giosuè Carducci.

Villa Ridolfi - Torre di Terzolan Via Trezzolano 4, Verona

Visita al parco storico e alla cantina storica. Orario di apertura dalle 9.30 alle 13.30. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

La tenuta nasce nel 1300 d.C. come residenza di caccia della nobile famiglia degli Scaligeri, signori di Verona. Nei secoli la struttura si ampliò fino a conoscere, sotto la proprietà del Cardinale Ridolfi, il suo massimo splendore. Punto di riferimento per l'intera vallata. Un insediamento autosufficiente per la produzione di vino, olio, per la sua sorgente idrica naturale. All’interno della tenuta una spettacolare cantina, realizzata tra il 1400 e il 1500, anticamente utilizzata per la produzione di vino e la conservazione dei prodotti agricoli. A pochi chilometri dalla città di Verona, situata sulle colline dell’alta Val Squaranto, a circa 380 metri di altitudine, la tenuta è stata rimessa in vita rispettando la sua struttura originaria. Giardini, uliveti e vigneti sono a conduzione biologica.

Villa Sagramoso Sacchetti già D'Arco - Via G.B. Dalla Riva 5, Verona

Visita gratuita, guidata dai proprietari, al complesso con l'apertura straordinaria delle sale della Villa e passeggiata nel giardino. Turni di visita: 10.00 - 11.30, 14.30 - 16.00. Durata della visita 1 ora circa. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Situata tra Verona e il lago di Garda, immediatamente ai margini della Valpolicella, villa Sagramoso Sacchetti già d’Arco, è una dimora Sanmicheliana del XVI secolo, al cuore di un’impresa agrituristica. Acquistato dai Sagramoso negli anni ’60, del secolo scorso, in condizioni di totale abbandono, il complesso della villa del Corno è stato oggetto di un radicale lavoro di restauro reso possibile, oltre che dal diretto e appassionato impegno dei proprietari che la abitano e custodiscono, dal fondamentale incoraggiamento e sostegno della Soprintendenza di Verona e dell’Istituto Regionale Ville Venete. Oltre alla villa (1965), sono stati nel tempo recuperati il monumentale arco di ingresso (1975), la torre colombaia e il cortile d’onore (1977), parte della barchessa (1979), la chiesetta dedicata a San Giacomo (1989), e la casa retrostante la chiesa, probabilmente il più antico edificio dell’intero complesso (2004). Negli stessi anni si procedeva alla realizzazione del parco e alla valorizzazione del brolo che costituisce un unicum organico col corpo edificato, rendendo inscindibile il disegno che – tra costruito naturale e artificiale – sta a definire il complesso medesimo.

VICENZA

Castello di Thiene Corso Garibaldi, 2 Thiene

Palazzo Valmarana Braga Corso Antonio Fogazzaro 16 Vicenza

Villa Angarano Via Contrà Corte S. Eusebio, 15, Bassano del Grappa

Villa Brunelli Bonetti detta "Veronica" Via Garibaldi n. 11, Cornedo Vicentino

Villa Cornaggia Via Francesco Corradini 89, Thiene

Villa Fabris Via Trieste 43, Thiene

Villa Ferrarin Via Delle Pastorelle 18, Thiene

Villa Valmarana ai Nani Via dei Nani, 8, Vicenza

Villa Zileri Viale Zileri 4/6, Monteviale

Villa da Schio Via Villa , 117 Castelgomberto

TREVISO

Abbazia del Pero Porcellato - Zorzi Via Monastero, 5, Monastier di Treviso

Complesso Bacologico Marson Via Armando Diaz, 55,Vittorio Veneto

Villa Tiepolo Passi Viale Brigata Marche, 24, Carbonera

Villa Verecondi Scortecci Via Giovanni XXIII, 6, Colle Umberto

PADOVA

Casa Conti Vicolo dei Conti 14, Padova

Casa Dalla Francesca Via Correr, 1291 - loc. Altaura, Casale di Scodosia

Castello di San Pelagio San Pelagio, Due Carrare

Palazzo Emo Capodilista Corso Umberto I 82, Padova

Palazzo Ferri Via G. Galilei, 53, Padova

Palazzo Fioravanti Onesti Riviera Paleocapa, 10, Padova

Palazzo Frigimelica Via dei Tadi, 10/5 Padova

Palazzo Giusti del Giardino via San Francesco 87, Padova

Palazzo Mantua Benavides Piazza Eremitani, 18, Padova

Palazzo San Bonifacio Via C.Battisti 1, Villa Estense

Palazzo Tron Riviera Paleocapa 82, Padova

Torre Massimago Via P. Paoli, 14, Padova

Villa Giusti dell'armistizio Via Armistizio 277a, Padova

Villa Molin Via Ponte della Cagna, 106, Padova

Villa Rosa Tramonte Via Tramonte 35, Teolo

VENEZIA

Barchessa Villa Fapanni Combi Via Boschi 50-56, Martellago

Batteria Sant'Erasmo Via dei Forti, 32- Isola di San Erasmo, Venezia

Palazzo Bollani San Polo 1296/1297, Venezia

Palazzo e Chiesa di San Giovanni di Malta in Venezia Castello 3252, Venezia

Villa Correr Agazzi Via Fingoli 2, Biverone di San Stino di Livenza

BELLUNO

Villa Cappellari e chiesetta di San Biagio Via Fumach 30, San Gregorio nelle Alpi

Villa Fabris Guarnieri Via San Giuseppe 8, Feltre

Villa San Liberale Viale San Liberale, 9, Feltre

Villa Villalta Via San Liberale 7 - Fraz. Cart, Feltre

Villa de Mezzan Frazione Grum, 1 Feltre

Villa di Dussan Fraz. Dussano 8, Santa Giustina

